TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasının ardından ikinci yarının ilk haftasında 10 Ocak Cumartesi günü Ankara Demirspor'u konuk edecek Fethiyespor, 3 gün sonra oynanacak Galatasaray maçı arifesinde zeminin bozulmaması için İzmir'e dümen kırdı.

Fethiye İlçe Stadı'nın zemini devre arasında bakıma alınırken, yönetim ligdeki Ankara Demirspor karşılaşmasının bu nedenle İzmir Torbalı'daki Altınordu'nun Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacağını açıkladı.

GALATASARAY İÇİN İZMİR'E GİDİYORLAR

Kulüpten yapılan açıklamada, "2. Lig Kırmızı Grup 18. Haftasında 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynayacağımız Ankara Demirspor karşılaşması Galatasaray maçı öncesi stadımızdaki bakım çalışmaları nedeniyle İzmir’de Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur!" ifadeleri yer aldı.

VIP 15-20 BİN TL

Hummalı bir hazırlıktan geçen Fethiye İlçe Stadı'nda Galatasaray randevusu öncesinde çürük raporuyla yıkılan kapalı tribünün yerine yapılan geçici 3 bin kişilik portatif tribün de tamamlandı. Fethiyespor yönetimi maçın biletlerini VIP 15-20 bin TL, maraton ve portatif tribün 10 bin TL, Galatasaray kale arkası 6500 TL, Fethiye kale arkası 5 bin TL'den satıyor. Galatasaray maçına bilet alan taraftarların bu sezon iç sahada oynanacak tüm lig ve kupa karşılaşmalarını ücretsiz izleyebilecekleri açıklandı.

İMZALAR ARKA ARKAYA ATILDI

Fethiyespor ara transferde Yeni Mersin İdmanyurdu'ndan kaleci Nurullah Aslan, Karaman FK'dan defans oyuncusu Ali Mert Aydın, Arnavutköy Belediyespor'dan orta saha İrfan Akgün ve Kırklarelispor'dan forvet Melih Okutan ile anlaştı.

İrfan ve Melih, Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin'in katıldığı törenle resmi sözleşmeyi de imzaladı.

Fethiyespor, ara transferde daha önce İskenderunspor'da forma giyen stoper Ulaş Zengin ve 1461 Trabzon FK'dan forvet Yusuf Türk'ü kadrosuna dahil etmişti.