Galatasaray biletlerini şimdiden kesti: "Güle güle" denilecek oyuncular ortaya çıktı
Galatasaray'ın devre arası planını yapmaya başladığı belirtildi. Galatasaray biletlerini şimdiden kesti! Devre arasında "Güle güle" denilecek oyuncular ortaya çıktı.
Transfer dönemi kapandı ama Galatasaray, Süper Lig'in devre arasındaki ara transfer dönemi için şimdiden planlama yapmaya başladı.
Galatasaray biletlerini şimdiden kesti! Devre arasında "Güle güle" denilecek oyuncular ortaya çıktı. Ayrıca sözleşmesi uzatılacak futbolcu da belli oldu.
Gazeteci Ali Naci Küçük, 343 Digital Youtube kanalında 4 yıllık sözleşme imzalanacak oyuncuyu duyurdu. Küçük, "Jankat Yılmaz’ın bir yıllık sözleşmesi kalmıştı. Oyuncuyla sözleşme yenilenecek ve 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak” dedi.
Sarı kırmızılıların devre arasında 2 futbolcuyla da yollarını ayırmaya karar verdiği ileri sürüldü. Gazeteci İbrahim Seten, 343 Digital Youtube kanalında şu ifadeleri kullandı:
"Devre arasında Galatasaray’ın ilk çıkacağı adamlar da İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan. Bilgiye dayalı bu."
"İlkay Gündoğan, çok net bir şekilde MLS ve Arabistan kovalıyor. Kaan Ayhan da devre arası gidiyor. Büyük ihtimalle orayı boşaltıp iyi oyuncularla doldurmak istiyorlar."