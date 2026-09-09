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Halk TV Spor Galatasaray biletlerini şimdiden kesti: "Güle güle" denilecek oyuncular ortaya çıktı

Galatasaray biletlerini şimdiden kesti: "Güle güle" denilecek oyuncular ortaya çıktı

Galatasaray'ın devre arası planını yapmaya başladığı belirtildi. Galatasaray biletlerini şimdiden kesti! Devre arasında "Güle güle" denilecek oyuncular ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray biletlerini şimdiden kesti: "Güle güle" denilecek oyuncular ortaya çıktı - Fotoğraf: 1
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Transfer dönemi kapandı ama Galatasaray, Süper Lig'in devre arasındaki ara transfer dönemi için şimdiden planlama yapmaya başladı.

Galatasaray biletlerini şimdiden kesti: "Güle güle" denilecek oyuncular ortaya çıktı - Fotoğraf: 2
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Galatasaray biletlerini şimdiden kesti! Devre arasında "Güle güle" denilecek oyuncular ortaya çıktı. Ayrıca sözleşmesi uzatılacak futbolcu da belli oldu.

Galatasaray biletlerini şimdiden kesti: "Güle güle" denilecek oyuncular ortaya çıktı - Fotoğraf: 3
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Gazeteci Ali Naci Küçük, 343 Digital Youtube kanalında 4 yıllık sözleşme imzalanacak oyuncuyu duyurdu. Küçük, "Jankat Yılmaz’ın bir yıllık sözleşmesi kalmıştı. Oyuncuyla sözleşme yenilenecek ve 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak” dedi.

Galatasaray biletlerini şimdiden kesti: "Güle güle" denilecek oyuncular ortaya çıktı - Fotoğraf: 4
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Sarı kırmızılıların devre arasında 2 futbolcuyla da yollarını ayırmaya karar verdiği ileri sürüldü. Gazeteci İbrahim Seten, 343 Digital Youtube kanalında şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray biletlerini şimdiden kesti: "Güle güle" denilecek oyuncular ortaya çıktı - Fotoğraf: 5
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"Devre arasında Galatasaray’ın ilk çıkacağı adamlar da İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan. Bilgiye dayalı bu."

Galatasaray biletlerini şimdiden kesti: "Güle güle" denilecek oyuncular ortaya çıktı - Fotoğraf: 6
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"İlkay Gündoğan, çok net bir şekilde MLS ve Arabistan kovalıyor. Kaan Ayhan da devre arası gidiyor. Büyük ihtimalle orayı boşaltıp iyi oyuncularla doldurmak istiyorlar."

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