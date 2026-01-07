Galatasaray Beşiktaş'ı devirdi: Türkiye Kupası'nda dörtlü finale yükseldi

Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş BOA ile karşılaştı.

Ev sahibi ekibin hücumdan boş dönüşleri sonrasında yakaladığı fırsatları değerlendirmeyi başaran Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk 5 dakikalık bölüme 14-7 üstünlükle girdi. Mola dönüşünde savunmasını sertleştiren Beşiktaş BOA, 9-0'lık seri yaparak skoru lehine çevirmeyi başardı ve ilk çeyreği 20-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte boyalı alanı etkili kullanan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 41-37 galip girdi.

Üçüncü periyota iyi bir savunma performansıyla başlayan ev sahibi ekip, farkı 9 sayıya yükseltti (50-41). Fasaula ve Fraser ikilisinin üretkenliğiyle etkili olan Beşiktaş BOA, savunmadaki etkinliğini bir an kaybedince Galatasaray Çağdaş Faktoring arayı kapatarak farkı azaltsa da siyah-beyazlılar üçüncü çeyreği 54-52 üstünlükle noktaladı.

GALATASARAY 9 SAYI FARKLA KAZANDI

Sarı-kırmızılılar, Johannes'in üç sayılık basketiyle son çeyrekte skoru lehine çevirerek başladı. Siyah-beyazlı ekip kısa sürede rakibinin basketlerine cevap vererek farkın açılmasına izin vermedi. Beşiktaş BOA'nın hücumlardan sayı kaydedemeden döndüğü bölümleri değerlendiren Galatasaray Çağdaş Faktoring, 5-0'lık bir seri yaparak skor üstünlüğünü ele geçirdi. Son bölümdeki faul atışlarından boş dönen siyah-beyazlı ekip, arayı kapatma şansını değerlendiremeyince Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadeleyi 77-68 kazandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sonuçla Dörtlü Final'e yükseldi.