Galatasaray 3-0 kazandı: Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü
Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Gain Kadın Futbol Takımı, 1207 Antalyaspor deplasmanına çıktı.
Zeytinköy 3 No’lu Saha’da oynanan karşılaşmaya Galatasaray Gain, Roberta Aprile, Oluwatosin Demehin, Eda Karataş, Chang Jang, Marta Cintra, Divine Manga, Julia Hickelsberger, Ecem Cumert, Elif Keskin, Melike Öztürk ve Kezban Tağ’dan oluşan ilk 11 ile başladı.
GALATASARAY 3-0 KAZANDI
Galatasaray, 1207 Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Mücadelenin ilk golü 7. dakikada Divine Manga’dan geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 tamamlandı.
Manga, mücadelenin 56. dakikasında kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek farkı ikiye çıkardı. Maçın 87. dakikasında Benan’ın attığı golle fark üçe yükseldi. Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile bitti.
FENERBAHÇE'Yİ TAKİBİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla Galatasaray Gain, puanını 42'ye yükseltti ve 2. sıradaki yerini koruyarak 46 puandaki lider Fenerbahçe ArsaVev'i takibini sürdürdü.