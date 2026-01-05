Galatasaray 11'i erken açıkladı: Fatih Tekke kadroyu değiştirdi mi?

Galatasaray 11'i erken açıkladı: Fatih Tekke kadroyu değiştirdi mi?
Yayınlanma:
Galatasaray Trabzonspor Süper Kupa maçı öncesi ender rastlanan bir olay yaşandı. Okan Buruk Sarı Kırmızılıların ilk 11’ini yarım saat erken açıkladı. Spor yazarı Levent Tüzemen bu kararın Fatih Tekke’ye yarayabileceğini iddia etti.

Süper Kupa’daki Galatasaray Trabzonspor randevusu öncesinde ilk 11 savaşları yaşandı!

GALATASARAY 1 SAAT 20 DAKİKA ÖNCE AÇIKLADI

Galatasaray’ın ilk 11’i karşılaşmaya 1 saat 20 dakika kala açıklandı.
Normal uygulamada mücadeleden 1 saat önce ilk 11’ler açıklanıyor.

Galatasaray Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli olduGalatasaray Trabzonspor: İlk 11'ler

LEVENT TÜZEMEN'DEN FLAŞ İDDİA

Bu gelişme üzerine spor yazarı Levent Tüzemen ilginç bir iddiada bulundu.
Deneyimli spor yazarı Okan Buruk’un ilk 11’i erken açıklamasının Fatih Tekke'ye yarayabileceğini savundu.

2024/11/07/hbgs.jpg

''DAHA GÜÇLÜ BİR ORTA SAHA YAPABİLİR''

Levent Tüzemen açıklamasında, "Galatasaray kadrosunu erken açıkladı. Trabzonspor şimdi belki de o kadroya bakıp daha güçlü bir orta saha yapabilir. 6 hücumcuyla oynuyor Galatasaray. Hiçbiri Torreira ve Lemina değil yani." ifadelerini kullandı.

''ZAFİYET YAŞAYABİLİR''

Lucas Torreira'nın ilk 11'de olmamasının Galatasaray için sorun olabileceğine dikkat çeken Tüzemen, "Lucas Torreira'nın yokluğunda, Galatasaray’ın orta sahası rakibi karşılama konusunda biraz zafiyet yaşayabilir." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Spor
Fenerbahçe maçı öncesi Samsunspor'da istifa depremi
Fenerbahçe maçı öncesi Samsunspor'da istifa depremi
Trabzonspor 5. dakikada golü buldu: VAR müdahale etti
Trabzonspor 5. dakikada golü buldu: VAR müdahale etti
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor