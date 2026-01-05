Galatasaray 11'i erken açıkladı: Fatih Tekke kadroyu değiştirdi mi?

Süper Kupa’daki Galatasaray Trabzonspor randevusu öncesinde ilk 11 savaşları yaşandı!

GALATASARAY 1 SAAT 20 DAKİKA ÖNCE AÇIKLADI

Galatasaray’ın ilk 11’i karşılaşmaya 1 saat 20 dakika kala açıklandı.

Normal uygulamada mücadeleden 1 saat önce ilk 11’ler açıklanıyor.

Galatasaray Trabzonspor: İlk 11'ler

LEVENT TÜZEMEN'DEN FLAŞ İDDİA

Bu gelişme üzerine spor yazarı Levent Tüzemen ilginç bir iddiada bulundu.

Deneyimli spor yazarı Okan Buruk’un ilk 11’i erken açıklamasının Fatih Tekke'ye yarayabileceğini savundu.

''DAHA GÜÇLÜ BİR ORTA SAHA YAPABİLİR''

Levent Tüzemen açıklamasında, "Galatasaray kadrosunu erken açıkladı. Trabzonspor şimdi belki de o kadroya bakıp daha güçlü bir orta saha yapabilir. 6 hücumcuyla oynuyor Galatasaray. Hiçbiri Torreira ve Lemina değil yani." ifadelerini kullandı.

''ZAFİYET YAŞAYABİLİR''

Lucas Torreira'nın ilk 11'de olmamasının Galatasaray için sorun olabileceğine dikkat çeken Tüzemen, "Lucas Torreira'nın yokluğunda, Galatasaray’ın orta sahası rakibi karşılama konusunda biraz zafiyet yaşayabilir." dedi.