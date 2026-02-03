Final Four biletleri satışa çıkıyor: En ucuzu 20 bin 500 lira

Yayınlanma:
Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final biletleri 11 Şubat'ta satışa çıkacak. Bilet fiyatları da belli oldu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri gelecek hafta satışa sunulacak.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 22-24 Mayıs'ta Atina'daki Telekom Center'da oynanacak Dörtlü Final maçlarının biletleri, "euroleaguef4tickets.com" internet sitesi üzerinden 11 Şubat Çarşamba günü satışa çıkacak.

4 FARKLI AŞAMADA SATILACAK

Açıklamada, yoğun talep nedeniyle biletlerin satışının şubat, mart ve nisan aylarında 4 farklı aşamada gerçekleştirileceği, önceki üç Dörtlü Final'e bilet alan sporseverlerin 10 Şubat Salı günü açılacak ön satış hakkından yararlanabileceği kaydedildi.

EN UCUZ BİLET 20 BİN 500 LİRA

Dörtlü Final kapsamında 22 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 24 Mayıs Pazar günü de final maçı oynanacak. Bilet sahipleri pazar günü üçüncülük maçının yerini alan adidas NextGen Avrupa Ligi şampiyonluk mücadelesini de izleme şansına sahip olacak. Dev organizasyonun en ucuz bileti ise 20 bin 500 lira olarak belirlendi. Bilet fiyatları, kategoriye bağlı olarak 399 ile 952 avro arasında değişiyor.

Kaynak:AA

