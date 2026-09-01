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Halk TV Spor Filenin Sultanları'nın kritik maçı öncesi Hande Baladın'ın sevgilisi paylaştı: Olay oldu!

Filenin Sultanları'nın kritik maçı öncesi Hande Baladın'ın sevgilisi paylaştı: Olay oldu!

Filenin Sultanları'nın kritik maçı öncesi Hande Baladın'ın sevgilisi paylaştı. Olay oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'nın kritik maçı öncesi Hande Baladın'ın sevgilisi paylaştı: Olay oldu! - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Filenin Sultanları'nın kritik maçı öncesi Hande Baladın'ın sevgilisi paylaştı. Olay oldu.

Filenin Sultanları'nın kritik maçı öncesi Hande Baladın'ın sevgilisi paylaştı: Olay oldu! - Fotoğraf: 2
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Hande Baladın, Türk voleybolunun en önemli oyuncularından biri olarak tarihe adını yazdırdı. Hande, Filenin Sultanları'nın başarılarında her zaman büyük pay sahibi oldu.

Filenin Sultanları'nın kritik maçı öncesi Hande Baladın'ın sevgilisi paylaştı: Olay oldu! - Fotoğraf: 3
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Eczacıbaşı'nın altyapısından çıkan Hande, Sarıyer Belediye ve Galatasaray takımlarında kiralık oynadı. 2019-2025 yılları arasında da Eczacıbaşı A takımının değişmez oyuncularındandı.

Filenin Sultanları'nın kritik maçı öncesi Hande Baladın'ın sevgilisi paylaştı: Olay oldu! - Fotoğraf: 4
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Geçen yıl Fenerbahçe'ye transfer olan Hande, sarı lacivertli takımda ikinci sezonuna hazırlanıyor.

Filenin Sultanları'nın kritik maçı öncesi Hande Baladın'ın sevgilisi paylaştı: Olay oldu! - Fotoğraf: 5
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2024 yılında adına çekilen "Baladın" isimli belgesel yayımlanmıştı. Hande Baladın, hem kulüpler düzeyinde, hem de milli takımda şampiyonluklar, kupalar kazandı.

Filenin Sultanları'nın kritik maçı öncesi Hande Baladın'ın sevgilisi paylaştı: Olay oldu! - Fotoğraf: 6
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Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bu akşam Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Hande yine takımının en büyük kozu olacak.

Filenin Sultanları'nın kritik maçı öncesi Hande Baladın'ın sevgilisi paylaştı: Olay oldu! - Fotoğraf: 7
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Kritik maç Hande Baladın'ın doğum gününe geldi. 1 Eylül doğumlu olan Hande, bugün 29. yaşgününü maçta kutlayacak.

Filenin Sultanları'nın kritik maçı öncesi Hande Baladın'ın sevgilisi paylaştı: Olay oldu! - Fotoğraf: 8
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Hande'ye doğum günü sürprizini sevgilisi basketbolcu Onuralp Bitim yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Onuralp Bitim, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın" diye yazarken, kalp emojisi de bıraktı.

Filenin Sultanları'nın kritik maçı öncesi Hande Baladın'ın sevgilisi paylaştı: Olay oldu! - Fotoğraf: 9
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Paylaşım olay oldu. Kısa sürede çok etkileşim ve paylaşım aldı. Hande, 29. doğum gününde en büyük hediyeyi Azerbaycan galibiyetiyle alacak.

Filenin Sultanları Hande Baladın Avrupa Şampiyonası Fenerbahçe
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