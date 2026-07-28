Halk TV Spor Filenin Sultanları'ndan çıktı: Milletler Ligi'nde en çok kazanan oyuncu belli oldu

Filenin Sultanları'ndan çıktı: Milletler Ligi'nde en çok kazanan oyuncu belli oldu A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şampiyon olduğu Milletler Ligi'nde bu sezon verilen para ödülleri ortaya çıktı. En çok kazanan oyuncu Filenin Sultanları'ndan çıktı.

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