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Halk TV Spor Filenin Sultanları'ndan çıktı: Milletler Ligi'nde en çok kazanan oyuncu belli oldu

Filenin Sultanları'ndan çıktı: Milletler Ligi'nde en çok kazanan oyuncu belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şampiyon olduğu Milletler Ligi'nde bu sezon verilen para ödülleri ortaya çıktı. En çok kazanan oyuncu Filenin Sultanları'ndan çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'ndan çıktı: Milletler Ligi'nde en çok kazanan oyuncu belli oldu - Fotoğraf: 1
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Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi'nde büyük başarıya imza attı. Milliler, Çin'deki finallerde rakiplerini birer birer devirerek şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Sultanları'ndan çıktı: Milletler Ligi'nde en çok kazanan oyuncu belli oldu - Fotoğraf: 2
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Şampiyonada takımların kazandığı toplam para ödülleri de belli oldu. Şampiyon olan Türkiye'nin para ödülünün 1 milyon 98 bin 250 doları bulduğu belirtildi.

Filenin Sultanları'ndan çıktı: Milletler Ligi'nde en çok kazanan oyuncu belli oldu - Fotoğraf: 3
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Milletler Ligi finalinde Filenin Sultanları'na 3-1 yenilerek 2. sırada yer alan Brezilya Milli Takımı'nın para ödülü 598 bin 250 dolar.

Filenin Sultanları'ndan çıktı: Milletler Ligi'nde en çok kazanan oyuncu belli oldu - Fotoğraf: 4
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Para ödülü kazanan diğer takımlar şöyle sıralandı (Dolar):
İtalya: 403.500
Çin: 262.500

Filenin Sultanları'ndan çıktı: Milletler Ligi'nde en çok kazanan oyuncu belli oldu - Fotoğraf: 5
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ABD: 233.500
Japonya: 158.000
Hollanda: 127.750

Filenin Sultanları'ndan çıktı: Milletler Ligi'nde en çok kazanan oyuncu belli oldu - Fotoğraf: 6
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Para ödülü kazanan voleybolcular da sıralandı. İlk sırada Filenin Sultanları'nın yıldızı yer aldı. Para ödülü kazanan sporcular şöyle (Dolar):

Filenin Sultanları'ndan çıktı: Milletler Ligi'nde en çok kazanan oyuncu belli oldu - Fotoğraf: 7
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Melissa Vargas (Türkiye: 30.000
Kiera Van Ryk (Kanada): 20.000
Antropova (İtalya): 10.000

Filenin Sultanları'ndan çıktı: Milletler Ligi'nde en çok kazanan oyuncu belli oldu - Fotoğraf: 8
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Kudiess (Brezilya): 10.000
Juliette Gelin (Fransa): 10.000
Bojana Gocanin (Sırbistan): 10.000
Sharhorodska (Ukrayna): 10.000

Filenin Sultanları Milli Takım Melissa Vargas
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