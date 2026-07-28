Filenin Sultanları'ndan çıktı: Milletler Ligi'nde en çok kazanan oyuncu belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şampiyon olduğu Milletler Ligi'nde bu sezon verilen para ödülleri ortaya çıktı. En çok kazanan oyuncu Filenin Sultanları'ndan çıktı.
Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi'nde büyük başarıya imza attı. Milliler, Çin'deki finallerde rakiplerini birer birer devirerek şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyonada takımların kazandığı toplam para ödülleri de belli oldu. Şampiyon olan Türkiye'nin para ödülünün 1 milyon 98 bin 250 doları bulduğu belirtildi.
Milletler Ligi finalinde Filenin Sultanları'na 3-1 yenilerek 2. sırada yer alan Brezilya Milli Takımı'nın para ödülü 598 bin 250 dolar.
Para ödülü kazanan diğer takımlar şöyle sıralandı (Dolar):
İtalya: 403.500
Çin: 262.500
ABD: 233.500
Japonya: 158.000
Hollanda: 127.750
Para ödülü kazanan voleybolcular da sıralandı. İlk sırada Filenin Sultanları'nın yıldızı yer aldı. Para ödülü kazanan sporcular şöyle (Dolar):
Melissa Vargas (Türkiye: 30.000
Kiera Van Ryk (Kanada): 20.000
Antropova (İtalya): 10.000
Kudiess (Brezilya): 10.000
Juliette Gelin (Fransa): 10.000
Bojana Gocanin (Sırbistan): 10.000
Sharhorodska (Ukrayna): 10.000