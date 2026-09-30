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Halk TV Spor Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti!

Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti!

Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı. Her şey değişti!

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti! - Fotoğraf: 1
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, geride bıraktığımız yaz döneminde muhteşem başarılar elde etti.

Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti! - Fotoğraf: 2
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Filenin Sultanları, önce Çin'de düzenlenen Milletler Ligi finallerini şampiyon olarak tamamladı.

Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti! - Fotoğraf: 3
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Ardından Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen milliler, İstanbul'da düzenlenen finallerde de şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti! - Fotoğraf: 4
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Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı. Her şey değişti!

Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti! - Fotoğraf: 5
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda finalde İtalya ile karşı karşıya gelmişti.

Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti! - Fotoğraf: 6
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Milliler maça iyi başlayamamış, hatta setlerde 2-1 geriye düşerken şampiyonluğu tehlikeye atmışlardı.

Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti! - Fotoğraf: 7
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Peki o maç nasıl döndü, neler yaşandı. Milliler maçı çevirip, nasıl 3-2 kazandı. Kaptan Eda Erdem, 2-1'den sonra servis arasında olanları TRT Spor'a şöyle anlattı:

Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti! - Fotoğraf: 8
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"Şimdi ne kadar özetleyebilirim bilmiyorum. Avrupa Finali oynuyoruz, 2-1 gerideyiz. Benim hani istediğim oyunu ortaya koyamıyorum, takıma yardımcı olmam lazım. Çok stresli bir ortam var."

Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti! - Fotoğraf: 9
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"Aynı zamanda Dani (Santarelli) konuşmasını yapıyor. Dönüp baktığımda Mile'nin (Melissa Vargas) ağladığını gördüm ve hani çok hem üzüldüm hem bu beni çok, hepimizi çok hırslandırdı."

Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti! - Fotoğraf: 10
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"Çünkü hani tüm sezon en iyi şekilde takıma yardımcı olmaya çalışan bir pasör çaprazınız var. Oynadığı oyundan ya da durumdan memnun değil ve bunu hani duygularıyla dışa vuruyor."

Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti! - Fotoğraf: 11
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"Mile'ye biz hepimiz o anda gerçekten yardım etmek istedik. Hani o an keşke dili olsa da anlatsa, nasıl söylenir bilmiyorum. Bence oyunun kırılma anlarının başında geliyor diyebilirim."

Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti! - Fotoğraf: 12
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"Çünkü takım olarak çok iyi bir reaksiyon verdik. Ben zaten bunu çok seviyorum bizim takımla ilgili. Bizim hani konuşmamıza gerek yok. Bir bakış, bir hareket, bir temas bizim gerçekten tekrar alevlenmemize, o oyunu en iyi şekilde oynamamıza vesile oluyor."

Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti! - Fotoğraf: 13
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"O dördüncü set... Üçüncü ile dördüncü set arasındaki o molada zaten oyunun gidişatını tamamıyla değiştirdi. Çok... Aklıma geldikçe de tekrar duygusallaşıyorum. Zaten ekrana da yansımış olan hırs ve duygusallık... Çok keyifli bir andı diyebilirim."

Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti! - Fotoğraf: 14
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"Sonra dönüp baktığımda diyorum ki: Bu maçın, hani bu turnuvanın bir belgeseli olmalı evet ama bence bu maçın özelinde bir ayrı belgesel kesinlikle olmalı diye düşünüyorum."

Filenin Sultanları Melissa Vargas Eren Erdem Milli Takım
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