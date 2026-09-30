Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti!

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"Çünkü takım olarak çok iyi bir reaksiyon verdik. Ben zaten bunu çok seviyorum bizim takımla ilgili. Bizim hani konuşmamıza gerek yok. Bir bakış, bir hareket, bir temas bizim gerçekten tekrar alevlenmemize, o oyunu en iyi şekilde oynamamıza vesile oluyor."