Filenin Sultanları'ndaki Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı: Her şey değişti!
Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı. Her şey değişti!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, geride bıraktığımız yaz döneminde muhteşem başarılar elde etti.
Filenin Sultanları, önce Çin'de düzenlenen Milletler Ligi finallerini şampiyon olarak tamamladı.
Ardından Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen milliler, İstanbul'da düzenlenen finallerde de şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas sırrı ortaya çıktı. Her şey değişti!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda finalde İtalya ile karşı karşıya gelmişti.
Milliler maça iyi başlayamamış, hatta setlerde 2-1 geriye düşerken şampiyonluğu tehlikeye atmışlardı.
Peki o maç nasıl döndü, neler yaşandı. Milliler maçı çevirip, nasıl 3-2 kazandı. Kaptan Eda Erdem, 2-1'den sonra servis arasında olanları TRT Spor'a şöyle anlattı:
"Şimdi ne kadar özetleyebilirim bilmiyorum. Avrupa Finali oynuyoruz, 2-1 gerideyiz. Benim hani istediğim oyunu ortaya koyamıyorum, takıma yardımcı olmam lazım. Çok stresli bir ortam var."
"Aynı zamanda Dani (Santarelli) konuşmasını yapıyor. Dönüp baktığımda Mile'nin (Melissa Vargas) ağladığını gördüm ve hani çok hem üzüldüm hem bu beni çok, hepimizi çok hırslandırdı."
"Çünkü hani tüm sezon en iyi şekilde takıma yardımcı olmaya çalışan bir pasör çaprazınız var. Oynadığı oyundan ya da durumdan memnun değil ve bunu hani duygularıyla dışa vuruyor."
"Mile'ye biz hepimiz o anda gerçekten yardım etmek istedik. Hani o an keşke dili olsa da anlatsa, nasıl söylenir bilmiyorum. Bence oyunun kırılma anlarının başında geliyor diyebilirim."
"Çünkü takım olarak çok iyi bir reaksiyon verdik. Ben zaten bunu çok seviyorum bizim takımla ilgili. Bizim hani konuşmamıza gerek yok. Bir bakış, bir hareket, bir temas bizim gerçekten tekrar alevlenmemize, o oyunu en iyi şekilde oynamamıza vesile oluyor."
"O dördüncü set... Üçüncü ile dördüncü set arasındaki o molada zaten oyunun gidişatını tamamıyla değiştirdi. Çok... Aklıma geldikçe de tekrar duygusallaşıyorum. Zaten ekrana da yansımış olan hırs ve duygusallık... Çok keyifli bir andı diyebilirim."
"Sonra dönüp baktığımda diyorum ki: Bu maçın, hani bu turnuvanın bir belgeseli olmalı evet ama bence bu maçın özelinde bir ayrı belgesel kesinlikle olmalı diye düşünüyorum."