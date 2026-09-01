Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye Azerbaycan saat kaçta hangi kanalda
Milli takım Azerbaycan karşısında. Haydi Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye - Azerbaycan. Saat kaçta hangi kanalda?
Milli takım Azerbaycan karşısında. Haydi Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye - Azerbaycan. Saat kaçta hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, kritik bir maça çıkıyor. Milliler, son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.
Maçı kazanırsak Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkacağız. Yenilirsek eleneceğiz. Olmak ya da olmamak maçını kazanmak için mücadele edeceğiz.
Milli takım, çeyrek finale çıkarsa Belçika - Almanya maçının galibiyle eşleşecek.
Belçika - Almanya karşılaşması da bugün oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.
Peki Türkiye - Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye - Azerbaycan maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Taraftarlarımız tribünleri tıklım tıklım doldurarak takımımıza destek olacak.
Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak, Türkiye ekran başında olacak. Zorlu maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.