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Halk TV Spor Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye Azerbaycan saat kaçta hangi kanalda

Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye Azerbaycan saat kaçta hangi kanalda

Milli takım Azerbaycan karşısında. Haydi Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye - Azerbaycan. Saat kaçta hangi kanalda?

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye Azerbaycan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 1
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Milli takım Azerbaycan karşısında. Haydi Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye - Azerbaycan. Saat kaçta hangi kanalda?

Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye Azerbaycan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 2
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Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, kritik bir maça çıkıyor. Milliler, son 16 turunda Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye Azerbaycan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 3
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Maçı kazanırsak Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkacağız. Yenilirsek eleneceğiz. Olmak ya da olmamak maçını kazanmak için mücadele edeceğiz.

Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye Azerbaycan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 4
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Milli takım, çeyrek finale çıkarsa Belçika - Almanya maçının galibiyle eşleşecek.

Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye Azerbaycan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 5
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Belçika - Almanya karşılaşması da bugün oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye Azerbaycan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 6
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Peki Türkiye - Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye Azerbaycan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 7
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Türkiye - Azerbaycan maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Taraftarlarımız tribünleri tıklım tıklım doldurarak takımımıza destek olacak.

Filenin Sultanları sahne sizin! Olmak ya da olmamak: Türkiye Azerbaycan saat kaçta hangi kanalda - Fotoğraf: 8
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Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak, Türkiye ekran başında olacak. Zorlu maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Filenin Sultanları Milli Takım Avrupa Şampiyonası Azerbaycan
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