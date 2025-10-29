Filenin Sultanları 5 kritik maç yapacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Türkiye'nin 3. kez ev sahipliği yapacağı 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde, Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup etabı fikstürü açıklandı.

Şampiyonada A Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.

Türkiye, 24 takımın katılımıyla düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na 2003 ve 2019'un ardından 3. kez ev sahipliği yapacak.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin maç programı şöyle:

21 Ağustos:

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos:

19.00 Slovenya-Türkiye

24 Ağustos:

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos:

19.00 Almanya-Türkiye

28 Ağustos:

19.00 Türkiye-Polonya