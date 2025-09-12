FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası

Yayınlanma:
Güncelleme:
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi.

Mali ve idari anlamda zor günler geçiren TFF 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’a FIFA Disiplin Kurulu’ndan bir ceza daha geldi.

FIFA’DAN 6 PUAN SİLME CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre komite, Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası verdi. TFF açıklamasında "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

yeni-malatyaspor.jpg
Yeni Malatyaspor

EKSİ 30 PUAN OLDULAR

Daha önce de 24 puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor toplamda eksi 30 puana ulaştı. Malatya ekibi ligin son sırasında bulunuyor.

3 MAÇI DA KAYBETTİLER

Ligde şuana kadar 3 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 3 maçı da kaybederken kalesinde 14 gol gördü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

