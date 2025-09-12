FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası
Yayınlanma:
Güncelleme:
FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası verdi.
Mali ve idari anlamda zor günler geçiren TFF 2. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’a FIFA Disiplin Kurulu’ndan bir ceza daha geldi.
FIFA’DAN 6 PUAN SİLME CEZASI
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre komite, Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası verdi. TFF açıklamasında "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.
EKSİ 30 PUAN OLDULAR
Daha önce de 24 puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor toplamda eksi 30 puana ulaştı. Malatya ekibi ligin son sırasında bulunuyor.
3 MAÇI DA KAYBETTİLER
Ligde şuana kadar 3 maça çıkan Yeni Malatyaspor, 3 maçı da kaybederken kalesinde 14 gol gördü.
