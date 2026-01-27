Fenerbahçe'ye UEFA baskını! Kerem Aktürkoğlu kayıtları didik didik ediliyor

Yayınlanma:
Ünlü gazeteci Tahir Kum, UEFA Finansal Fair Play komitesinden iki yetkili ve bağımsız denetim kuruluşu Deloitte’tan üç uzmandan oluşan beş kişilik heyet Fenerbahçe'nin kayıtlarını didik didik ettiğini açıkladı. Kerem Aktürkoğlu transferine de özel inceleme yapılacak.

Gazeteci Tahir Kum'un haberine göre; UEFA Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında Fenerbahçe Kulübü’nde kapsamlı bir inceleme yapıldı.
UEFA’dan iki temsilci ile bağımsız denetim firması Deloitte’ta görevli üç uzmanın yer aldığı beş kişilik heyet, sarı-lacivertli kulübün geçen sezona ait mali tablolarını mercek altına aldı.

2024/11/08/hbfb.jpg

48 SAAT BOYUNCA ÖZEL İNCELEME

Geçtiğimiz perşembe günü kulüp binasına gelen heyet, cuma akşamına kadar çalışmalarını sürdürdü ve 48 saatlik özel inceleme yapıldı.
Denetçilerin, iki gün boyunca kulübün mali tablolarını ve hesap hareketlerini ''didik didik'' ettiği, elde ettikleri bulgular doğrultusunda resmi raporlarını hazırladıkları belirtildi.
UEFA heyeti, Galatasaray için de böyle bir çalışma yapmıştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ DE İNCELENECEK

Denetimin en dikkat çeken maddelerinden birisi de sezon başında Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu transferi oldu.
Sarı-lacivertli takımın her üç ayda bir sunduğu düzenli FFP raporları sonrası, asıl değerlendirmenin mart ayında yapılacağı yazıldı.
UEFA’nın mart ayındaki raporlama sürecinin ardından Kerem Aktürkoğlu dosyasını özel gündemine alacağı, bu kapsamda sözleşme ayrıntıları, sponsorluk anlaşmaları ve ödeme takvimlerini detaylı şekilde değerlendireceği ifade edildi.

TFF'DEN RAPOR İSTEYECEK

Ayrıca UEFA’nın yalnızca kulüpten iletilen bilgilerle yetinmeyeceği, kamuoyuna yansıyan iddialar ve kendisine ulaştırılan şikayetler doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da resmi bir rapor isteyeceği belirtildi.

