Türkiye Kadın Ödülleri'nde Fenerbahçe'ye ödül yağdı.

Ödülleri Yöneticiler ve Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar aldı. Öte yandan RAMS Global CEO & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 'Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi' ödülünü aldı.

FENERBAHÇE ZİRVEDE

İstanbul İş İnsanları Derneği (İSTİNDER)’in bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye Kadın Zirvesi ve Türkiye Kadın Ödülleri töreni kapsamında ‘Yılın Spor Kulübü’ ödülüne layık görülen Fenerbahçe bu alanda zirveyi kimseye bırakmadı. Raffles İstanbul’da düzenlenen organizasyona Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları, Cem Ciritci ve Ufuk Şansal ile Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Alperi Onar ve Takım Menajeri Arzu Özyiğit de katıldı.

İş, ekonomi, basın, televizyon ve cemiyet dünyasının seçkin temsilcilerinin hazır bulunduğu zirvede; kadınların iş dünyasındaki rolünü, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve geleceği inşa eden kadınların başarı hikayelerini odağına alan konuşmalar yapıldı.

Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci'nin konuşmacı olarak yer aldığı panelde; kadının iş dünyasındaki yeri, teknolojinin iş dünyasının yansımaları, genç kuşakların iş hayatındaki pozisyonu ve girişimcilik gibi konularda paylaşımlar yapıldı.

"HERKESİ KUTLUYORUM"

Fenerbahçe Kadın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal ise "Başarı hikayeleriyle geleceği inşa eden kadınların yanında olan Kulübümüzün ödüllendirilmesi bizi çok mutlu etti. Emekleri için herkesi kutluyorum." dedi.

'OLYMPIACOS MAÇINA ÇAĞRI'

Ufuk Şansal taraftara da çağrıda bulunarak yarınki Olympiakos maçında takıma destek istedi. Deplasmanda Valencia Basket’i uzatma bölümü sonrasında 72-75 mağlup eden sarı-lacivertli takım yarın Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u konuk edecek.

EuroLeague Women 2025-26 sezonu 3'üncü hafta maçının önemine değinen Fenerbahçeli Yönetici Ufuk Şansal, "Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu yarın yine önemli bir mücadeleye sahne olacak. Taraftarlarımızı ve basketbolseverleri Olympiacos maçına bekliyoruz. Basketbol şöleninde takımımızı desteklemeleri için taraftarlarımızı maça davet ediyorum." şeklinde konuştu.