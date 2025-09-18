Fenerbahçe'ye jet yanıt: TFF'den 5 cümlelik açıklama

Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçındaki tartışmalı hakem kararlarının ardından yaptığı “Hesap zamanı” paylaşımı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 5 cümlelik resmi bir açıklamayla yanıtlandı.

TFF, kulüplerle eşit mesafede olduklarını vurgularken, kullanılan dilin diyalog ortamına zarar verdiğini belirtti.

TFF açıklamasında, göreve geldikleri günden bu yana tarafsızlık ilkesinden ödün vermediklerini ve tüm kulüplere eşit mesafede yaklaştıklarını ifade etti. Fenerbahçe’nin randevu talebine olumlu yaklaşıldığını belirten federasyon, şu mesajı verdi:

“Her fırsatta, diyaloga açık olduğumuzu ve kapımızın tüm kulüplerimize ardına kadar açık olduğunu defalarca ifade ettik.”

Federasyon, Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde yer alan “hesap zamanı” ifadesine ise eleştirel yaklaştı.

Açıklamada, bu tür söylemlerin futbolun gelişimi için gerekli olan sağlıklı iletişim ortamını zedelediği vurgulandı:

“Üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde ‘hesap zamanı’ ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz.”

Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk futbolunu tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, tüm paydaşlarımıza eşit mesafede yaklaşarak yönetim kurulumuzla birlikte yolumuza devam etmekteyiz.

Bu çerçevede, ülkemizin köklü kulüplerinden Fenerbahçe’nin randevu talebine de, bugüne kadar tüm kulüplerimize olduğu gibi aynı anlayışla olumlu yaklaşılmış ve kapımızın açık olduğu ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, üzülerek görüyoruz ki, kulübün resmi internet sitesinde “hesap zamanı” ifadesiyle yapılan açıklamanın, futbolumuzda ihtiyaç duyduğumuz diyalog ortamına katkı sağlamayacağını özellikle vurgulamak isteriz.

Federasyonumuzun bir “hesap verme makamı” değil, Türk futbolundaki sorunları çözme ve gelişimi sağlama yeri olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.