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TF1: BİR KEZ DAHA AVRUPA HAYAL KIRIKLIĞI

Fransız televizyon kanalı TF1 ise Lyon'un son yıllardaki Avrupa kupalarındaki başarısızlık serisine dikkat çekti. Habere göre Lyon, İstanbul'daki 1-1'lik beraberlikle elde ettiği avantaja rağmen kendi sahasında Fenerbahçe'ye boyun eğdi ve Şampiyonlar Ligi biletini bir kez daha kaçırmış oldu. TF1, Lyon'un bu turnuvada en son 2019-2020 sezonunda mücadele ettiğini ve bu sezon da o başarıyı tekrarlayamadığını hatırlattı.