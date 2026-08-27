Fenerbahçe'nin zaferini görmediler
Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesi Fransız basınını kızdırdı. Fenerbahçe'nin başarısından bahsetmeyen Fransız medyası Lyon'un şanssız olduğunu savundu.
Fenerbahçe tarihe geçti, Fransızlar "Şanssızlık" dedi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Olympique Lyon'u 2-1 mağlup ederek 1-1'lik ilk maçın ardından turu 3-2'lik toplam skorla geçti. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, Devler Ligi lig aşamasına adını yazdıran ikinci Türk takımı oldu.
Fenerbahçe'nin bu başarısı, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılan Galatasaray'ın ardından geldi. Böylece turnuvanın 36 takımlı yeni lig aşamasında 2 Türk temsilcisi birden mücadele edecek. Türk kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'nde aynı anda iki takımla yer alması ise uzun yıllar sonra yeniden gerçekleşti. Bu tabloya en son 2007-2008 sezonunda ulaşılmış, o sezon Beşiktaş ve Fenerbahçe turnuvanın grup aşamasında birlikte boy göstermişti.
Lyon'un kendi sahasında aldığı bu sürpriz mağlubiyet, Fransız spor medyasında geniş yankı buldu. Ülkenin önde gelen yayın organları, karşılaşmayı farklı açılardan değerlendirerek Lyon'un elenmesini şanssızlığa bağladı.
İŞTE AVRUPA BASINI:
TF1: BİR KEZ DAHA AVRUPA HAYAL KIRIKLIĞI
Fransız televizyon kanalı TF1 ise Lyon'un son yıllardaki Avrupa kupalarındaki başarısızlık serisine dikkat çekti. Habere göre Lyon, İstanbul'daki 1-1'lik beraberlikle elde ettiği avantaja rağmen kendi sahasında Fenerbahçe'ye boyun eğdi ve Şampiyonlar Ligi biletini bir kez daha kaçırmış oldu. TF1, Lyon'un bu turnuvada en son 2019-2020 sezonunda mücadele ettiğini ve bu sezon da o başarıyı tekrarlayamadığını hatırlattı.
RMC SPORT: ACI BİR ELENİŞ
Fransız yayın kuruluşu RMC Sport, karşılaşmayı Lyon açısından acı bir eleniş olarak nitelendirdi. Habere göre Fenerbahçe'nin erken bulduğu goller rakibin oyun dengesini bozarken, Lyon'un ikinci yarıda kurduğu baskıya rağmen aradığı golü bulamadığı ifade edildi. Yayın, Fransız kulübünün Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği gelirlerden mahrum kalmasının kulüp açısından ciddi bir ekonomik kayıp anlamına geldiğine de dikkat çekti.
Maçın sportif sonucunun yanı sıra karşılaşma sonrasında yaşanan gerginlik de İngiliz basınının gündemine oturdu. The Sun'ın haberine göre Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından Matteo Guendouzi'nin Lyon tribünlerine yönelik hareketleri büyük tartışma yarattı.
Eski Arsenal oyuncusunun kutlama şeklinin Lyon cephesinde tepkiyle karşılandığı ve maç sonunda saha içinde gerginlik yaşandığı belirtildi.
Le Parisien ise Lyon'un İstanbul'daki ilk maçtan avantajlı bir sonuçla dönmesine rağmen kendi sahasında beklenmedik bir performans sergilediğini yazdı. Habere göre Fenerbahçe'nin fiziksel üstünlüğü, mücadele gücü ve hızlı hücum organizasyonu, karşılaşmanın kaderini belirleyen temel unsurlar oldu.
Europe 1, Lyon'un ilk yarıdaki performansını eleştirerek Fenerbahçe'nin erken bulduğu gollerle maçın kontrolünü tamamen eline aldığını belirtti. Fofana'nın kaydettiği golün Fransız ekibe umut verdiği ancak VAR incelemesiyle iptal edilen iki golün Lyon'un geri dönüş şansını büyük ölçüde azalttığı ifade edildi.
L'EQUIPE: LYON'UN HAYALİ SONA ERDİ
Fransa'nın en önde gelen spor gazetesi L'Equipe, Lyon'un elenmesini manşetine taşıyarak Fransız ekibinin büyük bir fırsatı kaçırdığını vurguladı. Habere göre Fenerbahçe, karşılaşmaya çok daha güçlü başlayarak ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tuttu. Muriqi ve Brown'ın golleriyle Lyon'un maç planının erken bozulduğu belirtilirken, ev sahibi ekibin ikinci yarıdaki toparlanma çabasının turu geçmeye yetmediği aktarıldı.