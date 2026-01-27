Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi takımdan gönderip yerine forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin golcü arayışları sürüyor.

Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Randal Kolo Muani'yi transfer etmek için harekete geçti ancak flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFERİ İPTAL OLDU: TOTTENHAM BIRAKMIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe 27 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgilendi ve önemli bir yatırım olarak transfer etmek istedi.

Ancak bu transferin şu anda mümkün olmadığı ve Tottenham'ın, Kolo Muani'yi takımdan göndermeme kararı aldığı belirtildi.

Haberin devamında bu transferin rafa kalktığı yazıldı.

BONSERVİSİ PSG'DE

İngiliz ekibi Tottenham, 27 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Randal Kolo Muani, 2 gol atarken 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Kolo Muani'nin PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.