Fenerbahçe'nin transferi iptal oldu

Fenerbahçe'nin transferi iptal oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin Premier Lig ekibi Tottenham'dan ilgilendiği Randal Kolo Muani ile ilgili pürüz çıktı. İngiliz ekibi, oyuncusunu göndermeme kararı aldı.

Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi takımdan gönderip yerine forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin golcü arayışları sürüyor.
Fenerbahçe, Tottenham forması giyen Randal Kolo Muani'yi transfer etmek için harekete geçti ancak flaş bir gelişme yaşandı.

2024/11/08/hbfb.jpg

TRANSFERİ İPTAL OLDU: TOTTENHAM BIRAKMIYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe 27 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgilendi ve önemli bir yatırım olarak transfer etmek istedi.
Ancak bu transferin şu anda mümkün olmadığı ve Tottenham'ın, Kolo Muani'yi takımdan göndermeme kararı aldığı belirtildi.
Haberin devamında bu transferin rafa kalktığı yazıldı.

BONSERVİSİ PSG'DE

İngiliz ekibi Tottenham, 27 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Randal Kolo Muani, 2 gol atarken 3 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Kolo Muani'nin PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
30 çiğneme kuralıyla yavaşla, tat al, sağlıklı kal
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Kredi kartı kullananlara önemli uyarı: Bunu yapan yanıyor
Gümüşü olanlara ünlü ekonomist tarih verdi: Milyoner olacaklar
Ünlü ekonomist
Gümüşün milyonlar kazandıracağı tarihi açıkladı
Spor
Kusura bakmayın Beşiktaşlılar yazmam lazım bunları: Neler olup bittiğini öğrenmek sizin de hakkınız değil mi?
Kusura bakmayın Beşiktaşlılar yazmam lazım bunları: Neler olup bittiğini öğrenmek sizin de hakkınız değil mi?
Fenerbahçe'ye UEFA baskını! Kerem Aktürkoğlu kayıtları didik didik ediliyor
Fenerbahçe'ye UEFA baskını! Kerem Aktürkoğlu kayıtları didik didik ediliyor