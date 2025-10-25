Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de olağanüstü mali genel kurul başladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam eden genel kurulda ilk olarak üyelere mali durum hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

28.7 MİLYAR TL

Yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin borcunun Eylül 2025 itibarıyla 28.7 milyar TL olduğu belirtildi.

Sadettin Saran'ın planları alt üst olacak: Fenerbahçe'de kritik karar bekleniyor

YENİDEN OYLANACAK

Sarı-lacivertlilerde yeni yönetim, olağanüstü genel kurulda reddedilen 11., 12. ve 13. maddeleri yeniden oylamaya sunacak. Yönetim, yapılacak oylama sonucunda yetki alamaması halinde maddi olarak zor bir süreç bekliyor.

OYLANACAK MADDELER

11. Madde: Kulübün taşınmazlarının satışı, alımı, kiraya verilmesi vb. konularda yeni yönetime yetki verilmesi.

12. Madde: Kulübün taşınmazlarında yatırım ve tesisler için yeni yönetime yetki verilmesi.

13. Madde: Yurt içi/dışı şirket, vakıf vb. kurma, katılma, hisse işlemleri için yeni yönetime yetki verilmesi.