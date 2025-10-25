Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı

Fenerbahçe'de 11., 12. ve 13. maddelerin oylanacağı olağanüstü mali genel kurul başladı. İlk olarak sarı-lacivertlilerin toplam borcu açıklandı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de olağanüstü mali genel kurul başladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda devam eden genel kurulda ilk olarak üyelere mali durum hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

2024/11/08/hbfb.jpg

28.7 MİLYAR TL

Yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin borcunun Eylül 2025 itibarıyla 28.7 milyar TL olduğu belirtildi.

YENİDEN OYLANACAK

Sarı-lacivertlilerde yeni yönetim, olağanüstü genel kurulda reddedilen 11., 12. ve 13. maddeleri yeniden oylamaya sunacak. Yönetim, yapılacak oylama sonucunda yetki alamaması halinde maddi olarak zor bir süreç bekliyor.

malikongre2022kpk-001.jpg

OYLANACAK MADDELER

11. Madde: Kulübün taşınmazlarının satışı, alımı, kiraya verilmesi vb. konularda yeni yönetime yetki verilmesi.
12. Madde: Kulübün taşınmazlarında yatırım ve tesisler için yeni yönetime yetki verilmesi.
13. Madde: Yurt içi/dışı şirket, vakıf vb. kurma, katılma, hisse işlemleri için yeni yönetime yetki verilmesi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

