Süper Lig ekibi Kasımpaşa, eski Fenerbahçeli stoper Attila Szalai ile yollarını ayırdı.

Ayrılığın hemen ardından Polonya temsilcisi Pogon Szczecin, Szalai’nin Hoffenheim’dan sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Attila Szalai, kendisini Pogon Szczecin renklerine bağlayan imzayı ise İstanbul'da attı. Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde Polonya'ya gitmesi bekleniyor:

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

Kasımpaşa Attila Szalai'nin ayrılığını resmi internet sitesinden duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Attila Szalai ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze sunduğu katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DE DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe’de gösterdiği başarılı performansla Avrupa’ya transfer olan Szalai, Hoffenheim’a gitmişti.

Yıldız oyuncu Kasımpaşa’da ise beklentileri karşılayamadı ve kısa sürede ayrılık yaşandı.

Szalai Fenerbahçe'de Arda Güler ile birlikte forma giymişti

Szalai, şimdi kariyerine Polonya’da Pogon Szczecin formasıyla devam edecek.

Bu gelişme, Szalai’nin Süper Lig’e dönüşünün kısa sürmesiyle dikkat çekti. Pogon Szczecin’de göstereceği performans, oyuncunun yeniden çıkış yapıp yapamayacağını belirleyecek.

FENERBAHÇE'DEN 2023'TE AYRILDI

Attila Szalai, Fenerbahçe’den Temmuz 2023’te ayrılarak Bundesliga ekibi Hoffenheim’a transfer oldu. Sarı - Lacivertli formayla 2021 - 2023 arasında 117 resmi maça çıkan Macar stoper, 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı ve özellikle savunmadaki istikrarıyla taraftarın sevgisini kazandı.

Attila Szalai, Fenerbahçe’de geçirdiği 2,5 yılda istikrarlı bir savunma oyuncusu olarak öne çıktı.

Taraftarlar tarafından “güven veren stoper” olarak anıldı.

Ayrılığı, kulüp için ekonomik açıdan kazançlı olsa da savunmada önemli bir kayıp olarak görüldü.

Hoffenheim’a transferi sonrası Türkiye’ye Kasımpaşa formasıyla kiralık dönse de eski Fenerbahçe günlerindeki etkisini yakalayamadı.





