Fenerbahçe'nin rakibi Barcelona
Yayınlanma:
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Barcelona'yı konuk edecek. Sarı Lacivertliler ayrıca Türkiye Kupası'nda sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor.

Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.
Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.

ulker.jpg

FENERBAHÇE TARAFTARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Aynı saatler başlayan 2 maç için Sarı Lacivertli taraftarlar tercih yapacak.
Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu.

2024/11/08/hbfb.jpg

Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan Sarı - Lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.
Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

