Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 18. haftasında yarın İspanya'nın Barcelona takımını ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bir maçı eksik Fenerbahçe, ligde averajla 5. sırada yer alıyor.

Barcelona ise çıktığı 17 maçta 12 galibiyet ve 5 mağlubiyetin ardından averajla 2. sırada zirvenin ortağı konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde son olarak İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 87-72 yendi.

Ligde geçen sezon oynanan iki maçta Fenerbahçe, deplasmanda 90-63, İstanbul'da ise 83-75 sahadan mağlup ayrılmıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Aynı saatler başlayan 2 maç için Sarı Lacivertli taraftarlar tercih yapacak.

Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu.

Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan Sarı - Lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı.