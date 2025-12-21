Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 13. haftasında Fenerbahçe arsaVev, Prolift Giresun Sanayispor’u 3-0 mağlup ederek puanını 37’ye yükseltti.

FENERBAHÇE FIRTINASI

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Prolift Giresun Sanayispor’u konuk etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazandı.

Fenerbahçe Kalamış'ta 3-0 kazandı

Bu sonuçla Fenerbahçe arsaVev puanını 37’ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmayı Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şansal da izledi.

GOLLER ART ARDA GELDİ

Fenerbahçe arsaVev’e galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Ece Türkoğlu, 7. dakikada Maria Salas ve 79. dakikada İpek Kaya kaydetti.

Sarı-lacivertliler, ligin 14. haftasında 28 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Ünye Kadın Spor Kulübü’ne konuk olacak.

GALATASARAY KAYBETTİ

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin en yakın rakibi Galatasaray ise derbide Trabzonspor'a mağlup oldu. 1-0 Bordo Mavililerin üstünlüğüyle biten maç sonrası Fenerbahçe 37, Galatasaray ise 33 puanda yer aldı.