Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bitime 1 hafta kala ilk 24'e girerek play-off oynamayı garantiledi.
İLK 24'E GİRMESİ KESİNLEŞTİ
Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin alınan sonuçların ardından ilk 24'e girmesi kesinleşti.
Sarı-lacivertliler, 11 puan topladığı ligde üst sıralardaki takımların puan kayıplarına bağlı olarak matematiksel anlamda ilk 8'e girme şansını da sürdürdü.
Fenerbahçe, lig aşamasının son haftasında 29 Ocak Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.
Ligde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak. Puan tablosunda 9-24. sırayı alan ekipler ise son 16 turu için play-off oynayacak.
MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Sarı-lacivertlilerin FCSB maçından alacağı sonuçlara göre olası rakipleri şu şekilde:
Fenerbahçe FCSB maçını kazanırsa en olası 3 rakip
- Panathinaikos
- Brann
- Celtic
Fenerbahçe FCSB ile berabere kalırsa en olası 3 rakip
- PAOK
- Kızılyıldız
- Viktoria Plzen
Fenerbahçe FCSB'ye yenilirse en olası 3 rakip
- Genk
- Nottingham Forest
- Kızılyıldız
Kaynak:Haber Merkezi / AA