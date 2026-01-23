Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bitime 1 hafta kala ilk 24'e girerek play-off oynamayı garantiledi.

İLK 24'E GİRMESİ KESİNLEŞTİ

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin alınan sonuçların ardından ilk 24'e girmesi kesinleşti.

Sarı-lacivertliler, 11 puan topladığı ligde üst sıralardaki takımların puan kayıplarına bağlı olarak matematiksel anlamda ilk 8'e girme şansını da sürdürdü.

Fenerbahçe, lig aşamasının son haftasında 29 Ocak Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.

Ligde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak. Puan tablosunda 9-24. sırayı alan ekipler ise son 16 turu için play-off oynayacak.

MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertlilerin FCSB maçından alacağı sonuçlara göre olası rakipleri şu şekilde:

Fenerbahçe FCSB maçını kazanırsa en olası 3 rakip

Panathinaikos

Brann

Celtic

Fenerbahçe FCSB ile berabere kalırsa en olası 3 rakip

PAOK

Kızılyıldız

Viktoria Plzen

Fenerbahçe FCSB'ye yenilirse en olası 3 rakip