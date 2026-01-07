Fenerbahçe'nin çılgın teklifi İtalyanları şaşkına çevirdi: Vermeyecekleri varsa da verecekler!

Önce Galatasaray'ın, sonra da Fenerbahçe'nin transfer listesine giren Ademola Lookman'la ilgili olarak gelen bir haber ortalığı salladı.

Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın sportif direktör Devin Özek'e transferi bitirmesi için talimat verdiği belirtildi.

Fenerbahçe Guendouzi ile anlaştı: Çok konuşulacak bonservis bedeli

Atalanta'nın sıcak bakmadığı transfer için yapılan teklifi öğrenince bonservisiyle birlikte göndermeye olumlu yaklaştığı öğrenildi.

İtalyan basınında Atalanta için "Vermeyecekleri varsa da verecekler" yorumu yapılırken, Sport Mediaset'te yer alan haberde Fenerbahçe'nin teklifinin detayları ortaya çıktı.

DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF

Buna göre Fenerbahçe Nijeryalı oyuncu için 6 aylığına 5 milyon euro, satın alma opsiyonu olarak da 37 milyon euro teklif ettiği belirtildi.



Toplam 42 milyon euroyu bulan teklifin ardından Ademola'nın Fenerbahçe'ye çok yakınlaştığı ifade edildi.

İNGİLTERE'DE BAŞLADI ATALANTA'DA YILDIZLAŞTI

20 Ekim 1997 tarihinde İngiltere'nin Londra kentinde doğdu.

Chearlton Athletic, Everton, Leipzig, Fulham ve Leicester City takımlarında oynadı.

2022 yılında Atalanta'ya transfer olarak Serie A'da kendini göstermeye başladı.

İtalya'da yıldızı parladı. Nijerya Milli Takımı'nın da değişmez oyuncularından oldu.

Lookman, forvet oyuncusu. Her iki kanatta da oynayabiliyor.