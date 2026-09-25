Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe'nin 2 transferi şimdiden ortaya çıktı: 1'i İngiltere'de olay oldu

Fenerbahçe'nin 2 transferi şimdiden ortaya çıktı: 1'i İngiltere'de olay oldu

Fenerbahçe'nin ara dönem için 2 transferi şimdiden ortaya çıktı. 1'i İngiltere'de olay oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Fenerbahçe'nin 2 transferi şimdiden ortaya çıktı: 1'i İngiltere'de olay oldu - Fotoğraf: 1
1 9

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ara transferde takımı daha da güçlendirmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin 2 transferi şimdiden ortaya çıktı: 1'i İngiltere'de olay oldu - Fotoğraf: 2
2 9

Son derece gizli yapılan çalışmalara rağmen Fenerbahçe'nin 2 transferi ortaya çıktı. 1'i İngiltere'de olay oldu.

Fenerbahçe'nin 2 transferi şimdiden ortaya çıktı: 1'i İngiltere'de olay oldu - Fotoğraf: 3
3 9

Sarı lacivertlilerin orta saha için hedefi Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Hakan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'nin 2 transferi şimdiden ortaya çıktı: 1'i İngiltere'de olay oldu - Fotoğraf: 4
4 9

Inter'le yeni sözleşme yapmayan Hakan Çalhanoğlu'nun da ara transfer dönemini beklediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin 2 transferi şimdiden ortaya çıktı: 1'i İngiltere'de olay oldu - Fotoğraf: 5
5 9

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında teklif yapacağı, sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bonservisini uygun bir şekilde almaya çalışacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin 2 transferi şimdiden ortaya çıktı: 1'i İngiltere'de olay oldu - Fotoğraf: 6
6 9

Sarı lacivertlilerin diğer hedefi ise İngiltere'de olay oldu. Haberi İngiliz basını yazdı, İngiltere'de çok konuşulan konu haline geldi. Başkan Aziz Yıldırım'ın öncelikli hedefinin bu transfer olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin 2 transferi şimdiden ortaya çıktı: 1'i İngiltere'de olay oldu - Fotoğraf: 7
7 9

Habere göre Fenerbahçe, Tottenham Hotspur takımının Brezilyalı forveti Richarlison'ı istiyor. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'nin 2 transferi şimdiden ortaya çıktı: 1'i İngiltere'de olay oldu - Fotoğraf: 8
8 9

Santrforun yanı sıra kanatlarda da forma giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu, Tottenham'a 2022'de transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin 2 transferi şimdiden ortaya çıktı: 1'i İngiltere'de olay oldu - Fotoğraf: 9
9 9

Tottenham formasını 134 resmi maçta giyen Richarlison, bu karşılaşmalarda 32 gol atarken, 15 de gol pası verdi.

Fenerbahçe Transfer Aziz Yıldırım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro