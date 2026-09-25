Fenerbahçe'nin 2 transferi şimdiden ortaya çıktı: 1'i İngiltere'de olay oldu

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Sarı lacivertlilerin diğer hedefi ise İngiltere'de olay oldu. Haberi İngiliz basını yazdı, İngiltere'de çok konuşulan konu haline geldi. Başkan Aziz Yıldırım'ın öncelikli hedefinin bu transfer olduğu ileri sürüldü.