Fenerbahçe'nin 2 transferi şimdiden ortaya çıktı: 1'i İngiltere'de olay oldu
Fenerbahçe'nin ara dönem için 2 transferi şimdiden ortaya çıktı. 1'i İngiltere'de olay oldu.
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ara transferde takımı daha da güçlendirmek için harekete geçti.
Son derece gizli yapılan çalışmalara rağmen Fenerbahçe'nin 2 transferi ortaya çıktı. 1'i İngiltere'de olay oldu.
Sarı lacivertlilerin orta saha için hedefi Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu. Hakan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Inter'le yeni sözleşme yapmayan Hakan Çalhanoğlu'nun da ara transfer dönemini beklediği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında teklif yapacağı, sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bonservisini uygun bir şekilde almaya çalışacağı belirtildi.
Sarı lacivertlilerin diğer hedefi ise İngiltere'de olay oldu. Haberi İngiliz basını yazdı, İngiltere'de çok konuşulan konu haline geldi. Başkan Aziz Yıldırım'ın öncelikli hedefinin bu transfer olduğu ileri sürüldü.
Habere göre Fenerbahçe, Tottenham Hotspur takımının Brezilyalı forveti Richarlison'ı istiyor. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Santrforun yanı sıra kanatlarda da forma giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu, Tottenham'a 2022'de transfer olmuştu.
Tottenham formasını 134 resmi maçta giyen Richarlison, bu karşılaşmalarda 32 gol atarken, 15 de gol pası verdi.