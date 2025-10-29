Fenerbahçe'den takdir toplayan hareket

Fenerbahçe'den takdir toplayan hareket
Yayınlanma:
Fenerbahçe, kız çocukları için sürdürdüğü desteğe Koruncuk Vakfı ile devam edecek.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, kız çocuklarının eğitim desteği için verdiği yardımı Koruncuk Vakfı ile sürdüreceğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'nin ışığı, bu ülkenin evlatlarının yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Bizim için zafer yalnızca sahalarda kazanılmaz. En büyük gururumuz, bu ülkenin çocuklarının hayallerine dokunabilmektir. 2022'den bu yana, Cumhuriyetimizin çocukları için çıktığımız bu yolda; ÇYDD, TEV, TED ve şimdi Koruncuk Vakfı iş birliğiyle, her yıl daha fazla çocuğun geleceğine umut olmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da Atamızın izinde, milletimizin yanında, Cumhuriyet'in çocuklarına fener olmaya devam edeceğiz." denildi.

UEFA'dan Zorbay Küçük kararı: İşte şimdi yandıkUEFA'dan Zorbay Küçük kararı: İşte şimdi yandık

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl Koruncuk Vakfı ile birlikte, eğitime erişimde desteğe ihtiyaç duyan kız çocuklarının geleceğine ışık olmak için yola çıkıyoruz. 'Fenerbahçe ile Yarınlara Fener' burs programıyla; bir çocuğun defterindeki ilk satıra, bir öğrencinin kalbindeki ilk umuda, bir kız çocuğunun kurduğu ilk hayale ortak oluyoruz. Çünkü biz biliyoruz, bir kız çocuğunun geleceği, Cumhuriyet'in yarınıdır ve Fenerbahçe, o Cumhuriyet'i yaşatacak yarınların yanında olacaktır."

whatsapp-image-2025-10-29-at-12-44-38.jpeg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Spor
Hangi bahisçi hakemler listeden çıkarıldı: Korkunç iddia
Hangi bahisçi hakemler listeden çıkarıldı: Korkunç iddia
Bahis yapmak için kulüp satın aldılar: 15 bin maça oynayanlar var
Bahis yapmak için kulüp satın aldılar: 15 bin maça oynayanlar var
UEFA'dan Zorbay Küçük kararı: İşte şimdi yandık
UEFA'dan Zorbay Küçük kararı: İşte şimdi yandık