Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Yayınlanma:
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Aydın Büyükşehir Belediyespor maçında oynamayan Alessio Orro'nun sakatlandığı açıklandı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yenerek 7'de 7 yaptı.

İlk seti 26-24 kaybeden sarı lacivertliler sonraki setleri24-26, 17-25, 14-25 önde tamamlayarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe maça Eda Erdem, Hande Baladın, Yaasmeen Bedart Ghani, Agnieszka Korneluk, Arina Fedorovtseva, Arelya Karasoy altısı ve libero Gizem Örge ile başladı. İtalyan yıldız Alessio Orro oynamadı.

ALESSIO ORRO AÇIKLAMASI

Orro'nun sakat olduğu açıklandı.

2024/11/08/hbfb.jpgSarı lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı:

"Sporcumuz Alessia Orro’nun, dün gerçekleştirilen antrenman sırasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sonrası yapılan muayene ve görüntülemelerinde; sağ hamstring (uyluk arka adale) grubunda ödem ve zorlanma tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine başlanmıştır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

