Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için ters köşe
Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Tedesco, ilk 11'ini belirledi.
Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun kafasındaki ilk 11 belli oldu.
TALISCA KULÜBEYE DÖNÜYOR
Fanatik’te yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, Gaziantep FK maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Anderson Talisca’yı kulübeye çekecek.
FORMAYI EN NESYRI’YE VERECEK
Domenico Tedesco’nun bu kararı en ileri uçta En Nesyri’yi kullanmak adına aldığı kaydedildi.
Beşiktaş: Ersin, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Gökhan, Ndidi, Cerny, Bilal Toure, Orkun Kökçü, Rafa Silva ve Tammy Abraham
Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Brown, Alvarez, Asensio, İsmail, Kerem, Nene ve En Nesyr
