Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi için ters köşe

Yayınlanma:
Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de Tedesco, ilk 11'ini belirledi.

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. 2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Domenico Tedesco’nun kafasındaki ilk 11 belli oldu.

TALISCA KULÜBEYE DÖNÜYOR

Fanatik’te yer alan habere göre; İtalyan teknik adam, Gaziantep FK maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Anderson Talisca’yı kulübeye çekecek.

talisca-acilisi-yapti-fenerbahce-formasiyla-ilk-golunu-atti-z4i2.webp

FORMAYI EN NESYRI’YE VERECEK

Domenico Tedesco’nun bu kararı en ileri uçta En Nesyri’yi kullanmak adına aldığı kaydedildi.

Beşiktaş: Ersin, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Gökhan, Ndidi, Cerny, Bilal Toure, Orkun Kökçü, Rafa Silva ve Tammy Abraham

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Brown, Alvarez, Asensio, İsmail, Kerem, Nene ve En Nesyr

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

