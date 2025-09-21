Fenerbahçe'den 15 gollü galibiyet

Fenerbahçe'den 15 gollü galibiyet
Yayınlanma:
Fenerbahçe ArsaVev deplasmanda ALG Spor'u 15-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe ArsaVev, deplasmanda ALG Spor ile karşılaştı

FENERBAHÇE'DEN 15 GOLLÜ GALİBİYET

Batur Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 6-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, maçı da 15-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.

MARIA SALAS'TAN 5 GOL

Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki gollerini Maria Salas (5), Sabastine Chioma (2), Andrea Staskova (2), Yağmur Uraz (2), Marta Cox, Regina Otu, Ece Türkoğlu ve Karyna Alkhovik kaydetti.

Fenerbahçe'de oylar sayılırken gerginlik çıktı: Ali Koç soluğu Sadettin Saran'ın yanında aldıFenerbahçe'de oylar sayılırken gerginlik çıktı: Ali Koç soluğu Sadettin Saran'ın yanında aldı

AVERAJ FARKIYLA LİDER

Sarı-lacivertliler bu farklı galibiyet sonrası averaj farkıyla liderliğe oturdu.

SIRADAKİ RAKİP BEYLERBEYİ

Sarı-lacivertliler, 2. haftada Beylerbeyi ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

