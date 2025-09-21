Fenerbahçe'den 15 gollü galibiyet
Fenerbahçe ArsaVev deplasmanda ALG Spor'u 15-0 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2025-2026 sezonu ilk hafta maçında Fenerbahçe ArsaVev, deplasmanda ALG Spor ile karşılaştı
FENERBAHÇE'DEN 15 GOLLÜ GALİBİYET
Batur Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 6-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, maçı da 15-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.
MARIA SALAS'TAN 5 GOL
Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki gollerini Maria Salas (5), Sabastine Chioma (2), Andrea Staskova (2), Yağmur Uraz (2), Marta Cox, Regina Otu, Ece Türkoğlu ve Karyna Alkhovik kaydetti.
AVERAJ FARKIYLA LİDER
Sarı-lacivertliler bu farklı galibiyet sonrası averaj farkıyla liderliğe oturdu.
SIRADAKİ RAKİP BEYLERBEYİ
Sarı-lacivertliler, 2. haftada Beylerbeyi ile karşı karşıya gelecek.