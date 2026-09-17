Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş defteri kapandı
Fenerbahçe’de uzun süredir geleceği merak edilen Mert Hakan Yandaş için İsmail Kartal kararını verdi.
Fenerbahçe'de uzun süredir geleceği merak konusu olan Mert Hakan Yandaş için tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal son kararını verdi.
Aldığı ceza nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun ceza süresi 1 Ekim itibarıyla resmen sona erecek.
MİLLİ ARADAN SONRA TAKIMDA
Cezalı olduğu dönemde de çalışmalarını aralıksız sürdüren ve fiziksel olarak hazır kalmaya özen gösteren Mert Hakan Yandaş, milli maç arasının ardından yeniden takımdaki yerini alabilecek.
İSMAİL KARTAL'IN ELİ RAHATLAYACAK
Deneyimli futbolcu Milli ara sonrası kadroda yer alacağı öğrenildi. Mert Hakan Yandaş'ın geri dönüşü, tecrübeli hoca İsmail Kartal'ın orta sahadaki alternatiflerini de çoğaltmış olacak.
TARTIŞMALAR SON BULDU
Bahis soruşturması sonrası cezaevinde yatan ve daha sonra tahliye olan Mert Hakan Yandaş tartışmalarına da böylece son nokta konuldu. İsmail Kartal takımdaki geleceği belirsiz olan Mert Hakan Yandaş defterini kapattı.
Tecrübeli futbolcunun, milli ara sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde sahada olması bekleniyor.