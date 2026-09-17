Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş defteri kapandı

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TARTIŞMALAR SON BULDU

Bahis soruşturması sonrası cezaevinde yatan ve daha sonra tahliye olan Mert Hakan Yandaş tartışmalarına da böylece son nokta konuldu. İsmail Kartal takımdaki geleceği belirsiz olan Mert Hakan Yandaş defterini kapattı.