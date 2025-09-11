Fenerbahçe'de imzalar atıldı: 53 milyon euro

Fenerbahçe Kulübü, tüm branşları kapsayan sağlık sponsorluğu için Medicana ile anlaşmaya vardı.

Chobani Stadı'nda düzenlenen sponsorluk imza törenine Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Medicana Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Reha Özkaya, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, sarı-lacivertli kulübün ve Medicana'nın yöneticileri katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

Medicana Sağlık Grubu'nun, Fenerbahçe'nin tüm branşlarına ve olimpik sporcularına hizmet verecek sponsorluğa imza attığının altını çizen Komsuoğlu, "Medicana gibi güvenilir bir markanın yanımızda olması, kulübümüz için stratejik bir adımdır. Futbol, basketbol, voleybol ve olimpik branşlarda her anlamda şampiyonluk mücadelesi veriyoruz. Bu denli iddialı olmamızın en önemli nedenlerinden birisi de oyuncularımızın sağlıklı sezon geçirmesi olacaktır. Kaptanlarımız burada. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum, Medicana ailesine teşekkür ediyorum. Masamızda, Medicana'nın önümüzdeki yıl en çok bütçe harcayacağı Mert Hakan Yandaş da var. Mert Hakan dahil bütün oyuncularımıza sağlıklı bir sezon diliyorum." açıklamasını yaptı.

"53 MİLYON EUROYA ULAŞTIK"

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Geçen sene kadın ve erkek voleybol takımlarımızın isim ve sağlık sponsoru olmuşlardı. Bugün ise bütün şubelerimizin sağlık sponsoru olacaklar. Başta yönetim kurulu üyemiz Hüseyin Bozkurt olmak üzere tüm Medicana ailesine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kızılhan, şunları kaydetti:

"Biz göreve ilk geldiğimizde 7 sponsorumuz vardı. Geçen sene 51 sponsorumuz ve 52 milyon euroluk gelirimiz oluştu. Bu sene 34 sponsorla 53 milyon euroya ulaştık. Daha sezonu başlamayan şubelerimiz var. İnşallah tekrar 50'yi aşacağız."

EDA ERDEM: BÜYÜK İŞ BAŞARDIK

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, yapılan iş birliğinin tüm şubeleri kapsamasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Uzun yıllardır voleybol oynadığına dikkati çeken deneyimli sporcu, "Başarıyı elde etmek kadar bunu sürdürmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Kendi adıma istikrarı korumaya çalıştım ve burada sponsorların desteğinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Zamanla yarıştığınız için bu destek daha da katlanıyor. Medicana geçen sezon bize en iyi şekilde destek oldu. Bu sene de yanlarımızda olduklarını bilmek bize güç veriyor. Umarım bu anlaşma tüm şubelerimize önce sağlık, sonra da başarı ve zaferler getirir." ifadelerini kullandı.

Yorucu geçen sezonun ardından 2,5 aylık dinlenme fırsatı bulduğunu ve bu sürecin de kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Eda Erdem Dündar, "Ben kendisine her zaman dikkat eden bir sporcuyum. Mental ve fiziksel çalışmalarımı bitirmedim. Dünya Şampiyonası, benim için çok keyifli geçen bir turnuva oldu. Tüm takım arkadaşlarımı ve teknik heyeti kutluyorum, çok büyük bir iş başardık." diye konuştu.

MERT HAKAN: BANA ÖZEL KOŞU BANDI GETİRDİLER

Fenerbahçe Futbol A Takımı Kaptanı Mert Hakan Yandaş, Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti.

Sezon başı sağlık kontrollerinde Medicana'nın kendileriyle çok iyi ilgilendiğini vurgulayan Mert Hakan Yandaş, şunları söyledi:

"Tüm ekibe teşekkür ediyorum. İnşallah hem Fenerbahçe hem de Medicana için hayırlı olur. Sakatlığımla ilgili çok spekülasyon dolaştı. Maalesef dünya üzerinde bu sakatlığı yaşayıp futbola dönen oyuncu sayısı 1 ya da 2. Her gün 4-5 saat çalışmayla devam eden bir süreç. Sonuna yaklaştım. İnşallah hiçbir futbolcu böyle bir sakatlık yaşamaz. Bir an önce geri dönüp camiama yardımcı olmak istiyorum. Medicana, sakatlığımda yurt dışından özel bir koşu bandı getirdi. Bu da sürecin daha erken tamamlanmasını sağladı."

MELİH'TEN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu da diğer konuşmacılar gibi A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin turnuvanın en iyi basketbol oynayan takımı olduğuna dikkate çeken Mahmutoğlu, "İzlerken çok heyecanlı oluyor. Oynarken o kadar heyecanlı olmuyor. Takımın kadrosuna olan inancım başından bu yana tamdı ve ilk 4 yapacağımızdan emindim. Şampiyon olacak gücümüz var. Fenerbahçe olarak her zaman milli takımlara değer verdik. Türk basketbolu için şu anda yaşanan başarı çok önemli. Uzun süredir başarısızlık söz konusuydu. İnşallah sonunda şampiyonluğa ulaşırlar." ifadelerini kullandı.