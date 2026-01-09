Fenerbahçe'de 6 Galatasaray'da 3 eksik

Fenerbahçe'de 6 Galatasaray'da 3 eksik
Fenerbahçe ile Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de 6, Galatasaray'da 3 futbolcu yok.

Türk futbolunun 2 devi Fenerbahçe ile Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde yarın akşam karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Ozan Ergün ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de yarın 6 futbolcu oynamayacak.

2024/11/08/hbfb.jpgSarı kart cezalısı Fred Rodrigues yok. Sakatlıkları süren Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo da forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak. Milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray ise derbiye 3 yıldızından yoksun çıkacak.

2024/11/07/hbgs.jpgAfrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, yarınki derbide takımlarının yanında olamayacak. Singo'nun da oynaması beklenmiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

