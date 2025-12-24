Fenerbahçe transferde sağ gösterip sol vurdu: "Evet" dedi

Fenerbahçe, ara transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı lacivertliler, daha çok Avrupa'ya yönelirken, sağ gösterip sol vurdular ve yurt içinden bir transferi bitirdiler.

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcu Joey Veerman için kulübü PSV Eindhoven'a teklif götürmüştü. Orta sahada görev yapan oyuncu gelebileceğini bildirmiş, ancak transfer beklemeye alınmıştı.

Sadettin Saran'ın İtalya'ya neden gittiği ortaya çıktı: Gizli gizli yapıyormuş

Başkan Sadettin Saran ise İtalya'ya giderek Ademla Lookman için kulübü Napoli ile anlaşma noktasına gelmişti.

Ancak uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermesi istenince apar topar İstanbul'a dönmüştü. Lookman için tekrar İtalya seferi düzenleneceği belirtildi.

İLK HEDEF SAMSUN'DAN ÇIKTI

Fenerbahçe, bu transferler için görüşmelerini sürdürürken, ilk hedefin Samsunsporlu Musaba olduğu ortaya çıktı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun özellikle istediği Musaba'nın teklife "Evet" dediği öğrenildi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, transferi doğrularken şunları söyledi:

"Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanıp almaya çalışıyorlar diye biliyorum. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalması için gerekli miktar var. Onu peşin öderlerse alırlar."

Musaba'nın serbest kalma bedelinin 6 milyon euro olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin teklifi kabul eden Musaba'nın serbest kalma bedelini ödeyeceği belirtildi. Oyuncuyla da 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi.