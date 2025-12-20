Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'a destek çıktı: Tezahürat yaptı

Fenerbahçe taraftarı Sadettin Saran'a destek çıktı: Tezahürat yaptı
Fenerbahçe taraftarı, Eyüpspor ile oynanacak maç öncesinde Sadettin Saran tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak.

Son dakika | Sadettin Saran Adli Tıp'a sevk edildiSadettin Saran Adli Tıp'a sevk edildi

TARAFTARDAN SADETTİN SARAN TEZAHÜRATI

Deplasman tribününde bulunan Fenerbahçe taraftarı, Eyüpspor maçı öncesinde Sadettin Saran'a tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ''Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'' tezahüratıyla Saran'a olan desteğini belirtti.

SARAN İFADE VERDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verildi.

Yurt dışında bulunan ve gece saatlerinde İstanbul'a gelen Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

2024/11/08/hbfb.jpg

Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ADLİ TIP KURUMU'NDAN AYRILDI

Sadettin Saran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı ve yeniden adliyeye götürüldü.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

