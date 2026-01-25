Fenerbahçe: Satılamaz

Fenerbahçe: Satılamaz
Gösterdiği performansla kulüplerin dikkatini çeken Milan Skriniar için Fenerbahçe, tüm kulüplere "Satışı söz konusu değil!" yanıtını verdi ve kapıları tamamen kapattı.

Fenerbahçe, savunmanın kilit isimlerinden Milan Skriniar ile ilgili kararını verdi ve oyuncu için kapıları kapattı.
Bu sezon sergilediği performansla göz dolduran Milan Skriniar'ın taliplerinin sayısı artıyor.

FENERBAHÇE: SATILAMAZ

Türkiye Gazetesinin haberine göre; hem oyunu hem de istikrarı ile dev kulüplerin radarına giren yıldız oyuncu için Fenerbahçe tüm kulüplere "Satışı söz konusu değil!" cevabını verdi.

İTALYA'NIN DEVLERİ İLE GÜNDEMDEYDİ

30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusunun adı İtalyan devleri Juventus ve Milan ile de anılmıştı.
Bu sezon Fenerbahçe ile toplamda 31 maça çıkan Skriniar, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan Skriniar'ın Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

