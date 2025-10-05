Fenerbahçe Samsunspor'a takıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk oldu.

SAMSUN'DA KAZANAN ÇIKMADI

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Halil Umut Meler Samsunspor'un golünün neden iptal edildiğini açıkladı

FENERBAHÇE'DEN KRİTİK KAYIP

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Beşiktaş ile berabere kaldığı hafta farkı azaltma fırsatını değerlendiremedi ve 1 puana razı oldu.

Fenerbahçe puanını 16'ya, Samsunspor ise 13'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Holse'nin ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Coulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

24. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri'nin yerden şutunda, kaleci Okan Kocuk yatarak topu önledi.

35. dakikada Samsunspor'da Musaba, topu filelere gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

41. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşu Asensio kullandı. Bu futbolcunun plasesinde, top az farkla yandan auta gitti.

45+2. dakikada Musaba'nın altıpas içine ortasında Holse'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Tarık Çetin'e çarparak oyun alanına döndü.