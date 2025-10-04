Fenerbahçe Samsunspor'a hazır

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı Süper Lig 8. hafta maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Fenerbahçe'ye kötü haber



Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan günün antrenmanı ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Reaksiyon koşularıyla devam eden antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel programların ardından tamamlandı.



Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Samsun’a gidecek.

22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.