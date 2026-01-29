Fenerbahçe Romanya'da avantaj peşide: İşte Tedesco'nun ilk 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bu gece Romanya'da FCSB (Steaua Bükreş) karşısına çıkacak.

National Arena'da oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak maçın hakemi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, maçta forma giyemeyecek.

Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da yok. Kadroya alınmayan Jhon Duran ve statü gereği yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da oynamayacak.

Sarı lacivertlilerde Oğuz Aydın, Edson Alvarez ve Nelson Semedo mücadelede kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk 11'ini belirledi. Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

FCSB: Tarnovanu, Cretu, Ngezana, Dawa, Pantea, Alhassan, Cisotti, Miculescu, Olaru, O.Popescu, Thiam.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, M.Müldür, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.