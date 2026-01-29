Fenerbahçe Romanya'da avantaj peşide: İşte Tedesco'nun ilk 11'i

Fenerbahçe Romanya'da avantaj peşide: İşte Tedesco'nun ilk 11'i
Yayınlanma:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece Romanya'nın FCSB (Steaua Bükreş) takımıyla karşı karşıya gelecek. Bir sonraki turu garantileyen temsilcimiz, 3 puan alıp ilk 16 için avantaj elde etmeye çalışacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında bu gece Romanya'da FCSB (Steaua Bükreş) karşısına çıkacak.
National Arena'da oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak maçın hakemi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic.

2024/11/08/hbfb.jpgLigde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, topladığı 11 puanla 18. sırada. Son maçında Aston Villa'ya iç sahada 1-0 kaybeden Fenerbahçe, buna karşın bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi. Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'den ayrılmayacağını yönetime bildirdiFenerbahçe'den ayrılmayacağını yönetime bildirdi

Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da yok. Kadroya alınmayan Jhon Duran ve statü gereği yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da oynamayacak.
Sarı lacivertlilerde Oğuz Aydın, Edson Alvarez ve Nelson Semedo mücadelede kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk 11'ini belirledi. Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:
FCSB: Tarnovanu, Cretu, Ngezana, Dawa, Pantea, Alhassan, Cisotti, Miculescu, Olaru, O.Popescu, Thiam.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, M.Müldür, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Kerem, Talisca.

Kaynak:Haber Merkezi/AA

İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Spor
Herkes istiyordu Amedspor kaptı
Herkes istiyordu Amedspor kaptı
Erman Toroğlu Galatasaraylılara "Kusura bakmayın" diyerek açıkladı
Erman Toroğlu Galatasaraylılara "Kusura bakmayın" diyerek açıkladı
Galatasaray'a UEFA müjdesi geldi
Galatasaray'a UEFA müjdesi geldi