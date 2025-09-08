Fenerbahçe oynatmadan gönderdi

Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'in bonservisini Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, oyuncumuz Ognjen Mimovic'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Pafos kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz." denildi.

Ongjen Mimovic

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Açıklamada anlaşmanın maddi detaylarına yer verilmezken satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu belirtiliyor.

GELDİĞİ GİBİ ZENIT'E KİRALANMIŞTI

Fenerbahçe kadrosuna geçen sezon devre arasında katılan 21 yaşındaki oyuncunun bonservisi, sezon sonuna kadar Rusya'nın Zenit ekibine kiralanmıştı.