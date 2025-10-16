Fenerbahçe Opet uzatmalarda kazandı

Fenerbahçe Opet uzatmalarda kazandı
Yayınlanma:
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Valencia Basket'i uzatmalarda yenmeyi başardı ve ikide iki yaptı.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında konuk olduğu İspanya ekibi Valencia Basket'i uzatmada 75-72 yendi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Opet, grupta ikide iki yaptı. Valencia Basket ise ilk yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş ilk galibiyetini aldıBeşiktaş ilk galibiyetini aldı

Salon: Roig

Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Sonia Teixeira (Portekiz), Domen Krajnc (Slovenya)

Valencia Basket: Buenavida 13, Romero 6, Iagupova 3, Carrera 17, Alexander 6, Araujo 2, Casas, Fam 17, Atkinson 3, Abdelkader 5, Lekovic

Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 4, Allen 12, Billings 20, Rupert 19, Olcay Çakır Turgut 3, Alperi Onar 6, Tilbe Şenyürek 6

1. Periyot: 24-13

Devre: 31-28

3. Periyot: 48-53

4. Periyot: 65-65

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Spor
Fenerbahçe Beko kabustan uyandı: Bayern Münih'i yıktı
Fenerbahçe Beko kabustan uyandı: Bayern Münih'i yıktı
Sadettin Saran kararını verdi: Fenerbahçe'de 4 ayrılık açıklandı
Sadettin Saran kararını verdi: Fenerbahçe'de 4 ayrılık açıklandı
Tedesco talep etti: Fenerbahçe Bayern Münih'in yıldızını istiyor
Tedesco talep etti: Fenerbahçe Bayern Münih'in yıldızını istiyor