Fenerbahçe namağlup liderliğini sürdürdü
Yayınlanma:
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ'ı yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda BOTAŞ'ı 90-68 yendi.
Ligde 15. maçına çıkan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. BOTAŞ ise 16. maçında 8. yenilgisini yaşadı.
DETAYLAR
- Salon: Ankara
- Hakemler: Münevver Özemre, Özkan Talo, Ali Osman Kanık
- BOTAŞ: Bejedi 21, Rana Uçar 2, Ayşegül Günay Aladağ 7, Dantas 21, Serfa 2, Işık Su Güven, İdil Yeniçulha 3, Işılay Eğin, Selin Rachel Gül 6, Mina Berber 6
- Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 18, Williams 19, Rupert 13, McCovan 8, Olcay Çakır Turgut 4, Meesseman 4, Milic 13, Meltem Avcı Yılmaz, Ece Erginay 3, Tuana Vural 3, Eymech
- 1. Periyot: 9-19
- Devre: 32-38
- 3. Periyot: 43-70
Kaynak:AA
