Fenerbahçe namağlup liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe namağlup liderliğini sürdürdü
Yayınlanma:
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ'ı yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda BOTAŞ'ı 90-68 yendi.

2024/11/08/hbfb.jpgLigde 15. maçına çıkan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. BOTAŞ ise 16. maçında 8. yenilgisini yaşadı.

DETAYLAR

  • Salon: Ankara
  • Hakemler: Münevver Özemre, Özkan Talo, Ali Osman Kanık
  • BOTAŞ: Bejedi 21, Rana Uçar 2, Ayşegül Günay Aladağ 7, Dantas 21, Serfa 2, Işık Su Güven, İdil Yeniçulha 3, Işılay Eğin, Selin Rachel Gül 6, Mina Berber 6
  • Fenerbahçe Opet: Allemand 5, Sevgi Uzun 18, Williams 19, Rupert 13, McCovan 8, Olcay Çakır Turgut 4, Meesseman 4, Milic 13, Meltem Avcı Yılmaz, Ece Erginay 3, Tuana Vural 3, Eymech
  • 1. Periyot: 9-19
  • Devre: 32-38
  • 3. Periyot: 43-70

Kaynak:AA

Meteoroloji açıkladı: Bu gece başlayacak 4 gün şakır şakır yağacak
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Spor
Fenerbahçe yeni anlaşmayı açıkladı: İmzalar salı günü atılacak
Fenerbahçe yeni anlaşmayı açıkladı: İmzalar salı günü atılacak
Rakibi sahaya çıkmadı: Fenerbahçe hükmen galip geldi
Rakibi sahaya çıkmadı: Fenerbahçe hükmen galip geldi