Fenerbahçe Medicana kötü başladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, ligdeki ilk maçında Ziraat Bankkart'tan set alamadı.

SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.

Fenerbahçe Medicana, sezona yenilgiyle başlarken; setler 32-30, 27-25, 25-19 tamamlandı.

ZİRAAT BANKKART GALİBİYETLE BAŞLADI

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tuncay Kandemir, Erkan Sarı

Ziraat Bankkart: Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdelaziz, Clevenot, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Burakhan Tosun)

Murat Ülker ve Ali Koç'tan Fenerbahçelileri havalara uçuran kararMurat Ülker ve Ali Koç'tan Fenerbahçelileri havalara uçuran karar

Fenerbahçe Medicana: Mert Matic, Drzyzga, Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija (Burutay Subaşı, Gomez, Yigit Gülmezoğlu, Franca, Halit Kurtuluş, Kaan Gürbüz)

Setler: 32-30, 27-25, 25-19

Süre: 104 Dakika (37, 40, 27)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

