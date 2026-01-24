Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kocaelispor'un Samsunspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Tayfur Bingöl, cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ve Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadıkları maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

64. dakikada sarı kart gören 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Kocaelispor, 20. hafta maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
2 Şubat Pazartesi günü Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

TAYFUR BİNGÖL'ÜN KARİYERİ

Tayfur Bingöl, bu sezon Kocaelispor formasıyla 17 maça çıktı.
Bu maçlarda 5 gol atan tecrübeli futbolcu, 1 de gol pası verdi.
Tayfur Bingöl'ün güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Spor
Fatih Karagümrük Galatasaray: İşte ilk 11'ler
Fatih Karagümrük Galatasaray: İşte ilk 11'ler
Muçi'den Fatih Tekke övgüsü: Videolarını izledim
Muçi'den Fatih Tekke övgüsü: Videolarını izledim