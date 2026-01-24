Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ve Kocaelispor karşı karşıya geldi.

Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadıkları maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

64. dakikada sarı kart gören 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

MAÇ NE ZAMAN?

Kocaelispor, 20. hafta maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

2 Şubat Pazartesi günü Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

TAYFUR BİNGÖL'ÜN KARİYERİ

Tayfur Bingöl, bu sezon Kocaelispor formasıyla 17 maça çıktı.

Bu maçlarda 5 gol atan tecrübeli futbolcu, 1 de gol pası verdi.

Tayfur Bingöl'ün güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.