Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü
Kocaelispor'un Samsunspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Tayfur Bingöl, cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor ve Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadıkları maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
FENERBAHÇE MAÇINDA YOK
64. dakikada sarı kart gören 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
MAÇ NE ZAMAN?
Kocaelispor, 20. hafta maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
2 Şubat Pazartesi günü Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
TAYFUR BİNGÖL'ÜN KARİYERİ
Tayfur Bingöl, bu sezon Kocaelispor formasıyla 17 maça çıktı.
Bu maçlarda 5 gol atan tecrübeli futbolcu, 1 de gol pası verdi.
Tayfur Bingöl'ün güncel piyasa değeri 500 bin euro olarak gösteriliyor.
