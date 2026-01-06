TFF Süper Kupa Yarı Finali öncesinde Samsunspor’dan kritik bir sakatlık haberi geldi.

Kırmızı Beyazlı kulüp, Hollandalı stoper Rick van Drongelen’in sakatlandığını ve bu akşam oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Samsunspor’un resmi bilgilendirmesinde şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir.

Yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda (Adduktor Longus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir.”

Samsunspor’un savunmadaki önemli ismi Van Drongelen’in yokluğu, Fenerbahçe karşısında takımın planlarını doğrudan etkileyecek.

Thomas Reis'in bu eksikliği gidermek için savunma hattında farklı bir rotasyon denemesi bekleniyor. Samsunspor, Süper Kupa Yarı Finali’nde güçlü rakibi Fenerbahçe karşısına önemli bir eksikle çıkacak.