Fenerbahçe maçına saatler kala sakatlık depremi

Yayınlanma:
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Adana'da bu akşam oynanacak Süper Kupa mücadelesine saatler kala Karadeniz temsilcine kötü haber geldi.

TFF Süper Kupa Yarı Finali öncesinde Samsunspor’dan kritik bir sakatlık haberi geldi.
Kırmızı Beyazlı kulüp, Hollandalı stoper Rick van Drongelen’in sakatlandığını ve bu akşam oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA: TARAFTAR YIKILDI

Samsunspor’un resmi bilgilendirmesinde şu ifadeler yer aldı:
“Profesyonel futbolcumuz Rick van Drongelen, 05.01.2026 tarihinde TFF Süper Kupa Yarı Final müsabakası kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol kasığında ağrı hissetmiştir.
Yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol kasık kas grubunda (Adduktor Longus) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir.
Bu doğrultuda futbolcumuz kamp kadrosuna dahil edilmemiştir.”

rick-van-drongelen.jpg
Rick van Drongelen Fenerbahçe maçında yok

ÇOK KRİTİK EKSİK

Samsunspor’un savunmadaki önemli ismi Van Drongelen’in yokluğu, Fenerbahçe karşısında takımın planlarını doğrudan etkileyecek.
Thomas Reis'in bu eksikliği gidermek için savunma hattında farklı bir rotasyon denemesi bekleniyor. Samsunspor, Süper Kupa Yarı Finali’nde güçlü rakibi Fenerbahçe karşısına önemli bir eksikle çıkacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

