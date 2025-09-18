Fenerbahçe kongresini kazanacak ismi şimdiden açıkladı: "Hayırlı olsun" diyerek anlattı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de kongre öncesi başkanlık seçimiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre pazar günü yapılacak.

Başkan Ali Koç kalacak mı? Yoksa Sadettin Saran mı kazanacak?

Gazeteci Büşah Gençer, kongre öncesi çarpıcı bir yazı kaleme aldı ve seçimi kazanacak ismi açıkladı.

Gençer'in Haber 3'teki yazısından bir bölüm şöyle:

Ne dedi Aziz başkan?
“Her şeyi ben ve ekibimin yapmadığı bir durumda aday olmam, beklerim”
Ne kadar akıllıca…
Aziz bey şunu demeye çalışıyor aslında;
Elin şeyiyle gerdeğe girilmez!
Tamamen doğru…
Takım kurulmuş, transferler yapılmış, yeni hoca gelmiş, 2-3 maçta Fenerbahçe’nin sezon bazında Avrupa bakımından geleceğini mi göreceğiz ve bileceğiz sanki!..
Alkışlar senin için duayen başkan Aziz Yıldırım…
Bu arada kim ne derse desin, aday Sadettin Saran bu seçime katılarak ve vakit harcayarak gelecekteki başkanlığının temelini atmış oluyor!
Camiayı tanıyor, maça gidiyor, ortada gözüküyor, toplantılar vesaire yapıyor ve bu kongre için sanmam (bu görüş beni bağlar) ama gelecek için temel atıyor!
Yani artık bir Saran gerçeği oluşuyor! Tabi çok değişikliğe ihtiyacı var!.. Onları da görecek öğrenecektir.
Kongre ne olur? diyenlere tek cevabım var…
Bende Aziz başkanım gibi düşünüyorum;
YAPININ DERİNLEŞTİRDİĞİ IRMAKTAN GEÇERKEN AT DEĞİŞTİRİLMEZ!
Ali Koç’a kongrede son bir kez daha şans verilecektir.
Zaten ondan sonra da işler kötü giderse Mayıs 2026’da kendi kendine istifa edişini izleyeceğimizi sanıyorum…
Fenerbahçe kötüye giderse hiç kimse Ali Koç’a ;
YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZ haydi devam demez.
Bu kongre, KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞTIR Ali beye…
Uzun lafa gerek yok, Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olsun…

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

