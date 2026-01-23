Fenerbahçe Kante teklifini belirledi: Son kez yapılacak

Fenerbahçe Kante teklifini belirledi: Son kez yapılacak
Yayınlanma:
Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için büyük bir uğraş veren Fenerbahçe Suudi Arabistan ekibiyle son kez masaya oturacak. Sarı-lacivertliler Kante için 4 milyon euroyu gözden çıkardı.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante'yi transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek N'Golo Kante için minimum bonservis bedeli ödemek istiyor.

AL ITTIHAD TALEBİNİ İLETTİ

Al Ittihad, Fenerbahçe'ye son talebini iletti ve 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfere izin vereceğini ifade etti.

2024/11/08/hbfb.jpg
Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Fransız futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedeli ödemek istemiyor.

4 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız yıldız için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin bu rakam üzerinden Al Ittihad ile son kez pazarlık masasına oturacağı aktarıldı.

SÖZLEŞME YENİLEME TEKLİFİNİ REDDETTİ

Ayrıca Kante de Fenerbahçe'de forma giymek için oldukça ısrarcı.
34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Al Ittihad'ın yaptığı son sözleşme yenileme teklifini de kesin bir dille reddettiği yazıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Spor
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Beşiktaş'ta kasaya 2.3 milyar TL girdi
Beşiktaş'ta kasaya 2.3 milyar TL girdi