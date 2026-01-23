Fenerbahçe Kante teklifini belirledi: Son kez yapılacak

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante'yi transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek N'Golo Kante için minimum bonservis bedeli ödemek istiyor.

AL ITTIHAD TALEBİNİ İLETTİ

Al Ittihad, Fenerbahçe'ye son talebini iletti ve 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfere izin vereceğini ifade etti.



Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe, Fransız futbolcu için 10 milyon euro bonservis bedeli ödemek istemiyor.

4 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fransız yıldız için 4 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin bu rakam üzerinden Al Ittihad ile son kez pazarlık masasına oturacağı aktarıldı.

SÖZLEŞME YENİLEME TEKLİFİNİ REDDETTİ

Ayrıca Kante de Fenerbahçe'de forma giymek için oldukça ısrarcı.

34 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Al Ittihad'ın yaptığı son sözleşme yenileme teklifini de kesin bir dille reddettiği yazıldı.