Fenerbahçe Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi açıklandı.

VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Suat Güz görev yapacak.

GÜNÜN VAR HAKEMLERİ

Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şu şekilde:

14.30: Gaziantep FK - Konyaspor: Özgür Yankaya

17.00: Rizespor - Alanyaspor: Onur Özütoprak

17.00: Antalyaspor - Gençlerbirliği: Bülent Birincioğlu

20.00: Fenerbahçe - Göztepe: Ömer Faruk Turtay

Tedesco'nun Göztepe planı ortaya çıktı

