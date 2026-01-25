Fenerbahçe Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu. AVAR'da ise Suat Güz görev yapacak.
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay.
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi açıklandı.
VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Suat Güz görev yapacak.
GÜNÜN VAR HAKEMLERİ
Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şu şekilde:
- 14.30: Gaziantep FK - Konyaspor: Özgür Yankaya
- 17.00: Rizespor - Alanyaspor: Onur Özütoprak
- 17.00: Antalyaspor - Gençlerbirliği: Bülent Birincioğlu
- 20.00: Fenerbahçe - Göztepe: Ömer Faruk Turtay
MUHTEMEL 11'LER
- Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Musaba, Duran
- Göztepe: Lis, Taha, Allan, Furkan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson
