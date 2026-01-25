Fenerbahçe Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe-Göztepe maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu. AVAR'da ise Suat Güz görev yapacak.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Aydın’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay.

2024/11/08/hbfb.jpg

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Göztepe maçının VAR hakemi açıklandı.
VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Suat Güz görev yapacak.

GÜNÜN VAR HAKEMLERİ

Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şu şekilde:

  • 14.30: Gaziantep FK - Konyaspor: Özgür Yankaya
  • 17.00: Rizespor - Alanyaspor: Onur Özütoprak
  • 17.00: Antalyaspor - Gençlerbirliği: Bülent Birincioğlu
  • 20.00: Fenerbahçe - Göztepe: Ömer Faruk Turtay

Tedesco'nun Göztepe planı ortaya çıktıTedesco'nun Göztepe planı ortaya çıktı

MUHTEMEL 11'LER

  • Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Musaba, Duran
  • Göztepe: Lis, Taha, Allan, Furkan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Yargıtay’dan emeklilikte kritik karar: Tek başına sigorta girişi yetmez
Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Spor
Yunus Akgün iddiası olay oldu: Okan Buruk'un yanına gidiyor
Yunus Akgün iddiası olay oldu: Okan Buruk'un yanına gidiyor
Tedesco'nun Göztepe planı ortaya çıktı
Tedesco'nun Göztepe planı ortaya çıktı