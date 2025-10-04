Fenerbahçe galibiyetle başladı: Fark attı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Ligi'nin ilk haftasında Emlak Konut'u 71-53 yendi.

Geçtiğimiz sezonu FIBA Kadınlar Süper Kupası, Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleriyle noktalayan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2025-26 sezonuna galibiyetle başladı.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Emlak Konut’u konuk eden sarı lacivertliler mücadeleden 18 sayı farkla 71-53 galip ayrıldı.

Hücumda Emma Meesseman’ın öne çıktığı çekişmeli geçen ilk periyot, 21-19 Fenerbahçe Opet üstünlüğüyle tamamlandı. Dengeli geçen ikinci periyodun ardından soyunma odasına 34-29’luk skorla gidildi. Meesseman ilk yarıyı 10 sayı, 5 ribaunt istatistiğiyle geride bırakırken, Sevgi Uzun ise 5 asist ile öne çıkan bir diğer oyuncu oldu.

3. PERİYOTTA TEMPO ARTTI

Üçüncü periyotta savunma sertliğini ve hücumda tempoyu artıran Fenerbahçe, kenardan Tilbe’yle gelen katkıyla da farkı 12 sayıya yükseltti: 45-33.

Son bölümde oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi takım, bu çeyrekte rakibine 20-9 üstünlük kurdu ve final periyoduna 54-38 önde girdi. Dördüncü periyotta kontrollü oynayan Fenerbahçe Opet, mücadeleden 71-53 galip ayrıldı.

Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 21-19
2.Çeyrek: 13-10
3.Çeyrek: 20-9
4.Çeyrek: 17-15

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Mehmet Burak Anlatıcı, Ali Rıza Pinat

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 8, Olcay Çakır Turgut, Meesseman 16, Rupert 9, Allemand 9, Allen 4, Şerife Alperi Onar 5, Tuana Ayşegül Vural 3, Tilbe Şenyürek 11, Billings 6, Ayşe Yılmaz

Emlak Konut: Günesh Denise Karaoğlan 3, Thomas 15, Macaulay 6, Berfin Sertoğlu 4, Gueye 6, Ferda Yıldız 4, Ceren Akpınar 2, Delaere 6, Melek Uzunoğlu 4, Holesinska 3, Gizem Başaran Turan

