Fenerbahçe evinde çok rahat kazandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Medicana sahasında Spor Toto'yu setlerde 3-0 mağlup etti.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Medicana sahasında Spor Toto ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE MEDICANA SET VERMEDEN KAZANDI

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler setlerde 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

DETAYLAR

Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Halit Kurtuluş, Gomez, Yiğit Gülmezoğlu)

2024/11/08/hbfb.jpg

Spor Toto: Muhammed Kaya, Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Tuinstra, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, Orçun Ergün, Hakkı Çapkıoğlu)

Setler: 25-14, 26-24, 25-22

Süre: 83 dakika (20, 31, 32)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

