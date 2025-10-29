Fenerbahçe evinde çok rahat kazandı
Fenerbahçe Medicana sahasında Spor Toto'yu setlerde 3-0 mağlup etti.
SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Medicana sahasında Spor Toto ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE MEDICANA SET VERMEDEN KAZANDI
Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler setlerde 3-0’lık skorla galip ayrıldı.
DETAYLAR
Hakemler: Erol Akbulut, Selçuk Görmen
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Halit Kurtuluş, Gomez, Yiğit Gülmezoğlu)
Spor Toto: Muhammed Kaya, Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Tuinstra, Emin Gök (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, Orçun Ergün, Hakkı Çapkıoğlu)
Setler: 25-14, 26-24, 25-22
Süre: 83 dakika (20, 31, 32)
