Fenerbahçe Erzurumspor FK maçı öncesi müjdeyi duyurdu

Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı konuk edecek olan Fenerbahçe, maç öncesi müjdeyi verdi. Sarı-lacivertliler, bilet fiyatlarında öğrenci taraftarlarına yüzde 60 öğrenci indirimi uygulanacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak.
5 Şubat Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Sarı-lacivertli kulüp, Erzurumspor FK maçı öncesi taraftarlarına müjdeyi verdi.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE'DEN YÜZDE 60 ÖĞRENCİ İNDİRİMİ

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçına özel öğrenci taraftarlarına yüzde 60 öğrenci indirimi uygulanacağını açıkladı.
İndirimden 8 yaşından gün almış ve 30 yaşını doldurmamış taraftarın faydalanabileceği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''Fenerbahçemizin, Erzurumspor FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta grup maçında öğrenci taraftarlarımıza, bu maça özel %60 öğrenci indirimi uygulanacaktır.
Bilet satışları bugün saat 14.00 itibarıyla başlayacaktır.
İndirimli bilet satışları SADECE Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton tarafında bulunan Passo gişesinden yapılacaktır.
VIP kategorisi hariç tüm kategorilerde %60 indirim uygulanacaktır.
8 yaşından gün almış ve 30 yaşını doldurmamış taraftarlarımız faydalanabilir.
Geçerli Doğum Tarihi Aralığı: 04.02.1996 - 03.02.2018 tarihleri arası.
Gişede öğrenci kimliği ibrazı zorunludur.
E-bilet süresi geçerli Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olunması gerekmektedir.
Bu kampanya kapsamında alınan biletler transfere kapalıdır''

bilet.jpg
Fenerbahçe'nin öğrenci indirimi yaptığı biletlerin fiyat listesi

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yapılan kampanya kapsamında en ucuz bilet 380 TL, en pahalı fiyat 2 bin 480 TL oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

