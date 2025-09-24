Fenerbahçe Dinamo Zagreb karşısında: Tedesco ilk 11'i belirledi

Yayınlanma:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmarnnda Dinamo Zagreb'le karşı karşıya gelecek. İlk 11 belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak.

Maksimir Stadı'nda saak 22.00'de başlayacak maçı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Sarı lacivertli takımda 2 futbolcu bu akşam yok.

Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı bulunan Jhon Duran, karşılaşmada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun.

DİNAMO ZAGREB-FENERBAHÇE İLK 11

Ev sahibi Dinamo Zagreb'in maça şu 11'le çıkması bekleniyor:

Nevistic, Valincic, Theophile, McKenna Goda, Ljubicic, Misic, Lisica, Stojkovic, Hoxha, Beljo.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco da ilk 11'i belirledi. Sarı lacivertli takımın 11'u şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde Archie Brown, İsmail, Fred, Asensio, Szymanski, Kerem, En Nesyri.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

